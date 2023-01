O scroafă a fătat o creatură mutant care l-a îngrozit pe fermier. Bărbatul spune că nu a mai văzut așa ceva

Un purcel născut săptămâna trecută a venit pe lume cu două râturi, două guri și două limbi. Fermierul Ramón Aguilar a spus că nu a mai văzut așa ceva, deși crește porci de când se știe.

„Purcelul mutant” provine dintr-o fermă din zona rurală Ucacha, în provincia Córdoba din Argentina, relatează Jam Press, citat de New York Post.

'Mutant piglet' born with two snouts baffles farmer: 'So rare' https://t.co/TCE5TMjKQC pic.twitter.com/5lkHMco1IF