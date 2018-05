'Omul cu braţul de aur'', care a salvat peste două milioane de vieţi, a donat sânge pentru ultima oară: ''Am salvat o mulţime de vieţi şi am adus mulţi copii pe lume!”

Australianul James Harrison, supranumit ''Omul cu braţul de aur'', a făcut ultima sa donaţie de sânge la sfârşitul săptămânii trecute, oferind unei clinici din Australia o doză din sângele lui, care prezintă o particularitate medicală rară, a anunţat miercuri agenţia de presă Reuters.





James Harrison, în vârstă de 81 de ani, are un tip rar de sânge, ce conţine un anticorp utilizat în terapia de prevenţie anti-D la gravidele cu Rh-negativ şi al căror sânge conţine anticorpi ce riscă să le atace copiii nenăscuţi.





Potrivit organizaţiei Crucea Roşie din Australia, James Harrison a donat sânge de peste 1.100 de ori timp de peste şase decenii, contribuind astfel la salvarea a peste două milioane de vieţi.





''Am salvat o mulţime de vieţi şi am adus mulţi copii pe lume, aşa că da, acest lucru te face să te simţi bine'', a declarat James Harrison pentru Nine Network.



În timpul donaţiei sale cu numărul 1173, australianul a declarat că speră că ''cineva va fi doborî'' acest record.



Sângele special al lui James Harrison i-a adus acestuia un record înregistrat în Guinness World Record. În plus, el a fost decorat cu Medalia Ordinul Australiei pentru activitatea de donator.





La 13 ani, alții au donat pentru el 13 litri de sânge

Lui James Harrison i-a venit ideea să devină donator după ce, la vârsta de 15 ani, a suferit o intervenţie chirurgicală în zona pieptului şi a avut nevoie de 13 litri de sânge, notează DPA. El a devenit donator după ce a împlinit 18 ani, în 1954, cu mult timp înainte ca medicii să descopere combinaţia rară de Rh negativ şi anticorpi Anti-D din sângele său.



James Harrison a donat între 500 şi 800 de mililitri de plasmă sangvină la fiecare două săptămâni, practică întreruptă doar atunci când era nevoit să călătorească în zone în care nu existau centre de transfuzii.



Aproximativ 17% dintre femeile însărcinate din Australia necesită vaccinarea cu imunoglobuline anti-D, potrivit Crucii Roşii. Printre acestea s-a numărat şi fiica ''Omului cu braţul de aur'', care a reuşit astfel să îl aducă pe lume pe cel de-al doilea nepot al lui James Harrison.