O polițistă a oprit o mașină în trafic, dar nu se aștepta la ce a urmat. Acum, întreaga ei carieră atârnă de un fir de ață. De unde o cunoștea șoferul mașinii și ce secret rușinos a dezvăluit despre ea.

O polițistă se afla la locul de muncă atunci când totul a luat o întorsătură neașteptată. Deși ea a vrut doar să își facă treaba, ghinionul a făcut ca șoferul pe care l-a oprit să o recunoască. Totul a început după ce bărbatului i s-a cerut să se legitimeze, însă acesta a recunoscut omul legii, iar situația a devenit realmente incomodă.

Polițistă, cercetată disciplinar după ce a oprit un șofer. Ce adevăr rușinos s-a aflat despre omul legii, când s-au întâlnit

Departamentul de Poliție din Minneapolis a anunțat că a pornit o investigație după ce unul dintre ofițerii săi a fost recunoscut drept model OnlyFans de către un șofer pe care l-a oprit în trafic. Un purtător de cuvânt al departamentului de poliție a confirmat că șeful a ordonat o ancheta după ce oprirea traficului a fost efectuată de un ofițer de patrulă al Secția 4, în decursul săptămânii trecute, relatează unilad.com.

Șoferul mașinii care a fost oprită a declarat pentru Fox9 News că a vorbit cu ofițerul în vârstă de 35 de ani aproximativ 10 minute, înainte să-și dea seama că o recunoaște. Se pare că că acesta îi urmărea contul de pe platforma pentru adulți de cinci luni, timp în care se presupune că a văzut-o în ipostaze explicite.

„Apoi am vorbit puțin și am verificat și am spus: „Omule, are o pagină de OnlyFans. O urmăresc”, a spus șoferul care ulterior a adăugat că a văzut-o în ipostaze intime alături de un bărbat, despre care crede că este soțul ei, pe platforma online.

După ce bărbatul și-a dat seama cine este cea care l-a oprit, perspectiva lui asupra situației s-a schimbat. „Nu mă mai poți aresta; Te-am văzut în intimitate”, a spus el.

„Nu aș vrea să mă arestezi, la scurt timp te-am văzut în ipostaze de cuplu, alături de soțul tău, contra unei sume de 29,99 Pur și simplu nu te pot respecta pe tine sau locul în care lucrezi”, a adăugat bărbatul.

Evident, politica Departamentului de Poliție din Minneapolis interzice angajaților să lucreze în afara serviciului „în următoarele condiții:... orice formă care implică afișarea nud, seminud sau topless”.

După întâlnirea neașteptată dintre cei doi, un purtător de cuvânt al departamentului de poliție a declarat: „Luăm în serios orice acuzație de încălcare a politicii și șeful a ordonat o anchetă”.

Primarul Jacob Frey și-a împărtășit și el gândurile cu privire la această chestiune într-o declarație emisă prin intermediul unui purtător de cuvânt, care spune: „Dacă doar vorbim despre poze nud monetizare online, primarul nu are nicio problemă. Cu toate acestea, șeful va stabili dacă există sunt încălcări ale politicii.”

Site-ul OnlyFans al polițistei oferă abonaților acces la „imagini de amator” și „fotografii personalizate”, potrivit contului. Capturile de ecran realizate de aceeași sursă arat că ofițerul s-a descris pe site drept o „creatoare de conținut sexy, cu spirit liber, excesiv de optimistă”.