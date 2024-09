Un locuitor din Vacaville, California, pe nume Ken Wilson, a trăit o experiență incredibilă, după ce a aflat că, timp de aproape două decenii, a plătit facturile la energie electrică ale vecinului său, fără să bănuiască nimic.

Povestea sa a devenit un exemplu de cum mici erori pot rămâne nedescoperite ani de zile, afectând bugetul unei familii și aducând o situație greu de crezut.

Povestea bărbatului care a aflat că-i plătea factura vecinului la curent timp de 18 ani. Cum a descoperit

Ken Wilson, client fidel al companiei de furnizare a energiei electrice Pacific Gas and Electric Company (PG&E), a început să-și pună semne de întrebare când a observat o creștere inexplicabilă a costurilor pe care le plătea lună de lună. În ciuda eforturilor sale de a reduce consumul de energie, facturile nu păreau să scadă deloc.

„Am încercat să fiu cât mai atent. Am schimbat becurile, am folosit aparate mai eficiente și am făcut tot ce puteam pentru a reduce consumul de energie. Dar nu vedeam nicio diferență pe facturi”, a povestit Wilson. Suspiciunile sale au crescut și mai mult când a observat că, în ciuda acestor măsuri, costurile continuau să urce.

Nemulțumit de situație, Ken a decis să ia măsuri mai drastice. A achiziționat un dispozitiv special care să monitorizeze consumul de energie în timp real, convins că problema era de natură tehnică. În mod surprinzător, atunci când a întrerupt toate întrerupătoarele din casă, contorul continua să înregistreze consum de energie. Acest detaliu a ridicat un semn clar de întrebare: cine consuma electricitate pe banii săi?

În căutarea unui răspuns, Wilson a contactat compania PG&E pentru a investiga problema. Un reprezentant al companiei a venit la fața locului și, după o verificare amănunțită, a descoperit șocantul adevăr: de aproape 18 ani, Ken plătea pentru consumul de energie al vecinului său. Se pare că, dintr-o eroare apărută în 2009, contorul care îi fusese atribuit era, de fapt, legat la rețeaua de alimentare a locuinței vecine.

Compania de electricitate PG&E și-a recunoscut vina și și-a cerut scuze pentru greșeala tehnică care a afectat finanțele familiei Wilson ani la rând. Într-un gest de reparație, aceștia i-au oferit un credit substanțial pentru perioada în care a fost nevoit să plătească facturile vecinului.

Reprezentanții PG&E au subliniat importanța verificării corespunzătoare a numerelor de pe contoarele de energie și au încurajat toți clienții să se asigure că datele furnizate corespund consumului lor real. „Aceste erori sunt rare, dar nu imposibile. Ne dorim ca toți clienții noștri să fie conștienți și să verifice periodic dacă toate informațiile sunt corecte”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Cazul lui Ken Wilson este un exemplu clar al importanței monitorizării atente a consumului de energie și a corectitudinii datelor furnizate de furnizorii de servicii. După 18 ani în care a plătit pentru energia altcuiva, Wilson și-a primit, în sfârșit, dreptatea și, totodată, o lecție valoroasă despre cât de important este să fii vigilant atunci când vine vorba de facturi.