Povestea incredibilă a unui bărbat care a supraviețuit 24 de zile pe mare doar cu ketchup. Cum a fost salvat

Povestea incredibilă a unui bărbat care a reușit să supraviețuiască în pofida tuturor așteptărilor, după ce s-a pierdut pe mare, a făcut înconjurul internetului. Bărbatul în vârstă de 47 de ani a recunoscut că a fost la un pas să își piardă speranța, după ce vreme de 24 de zile, aproape o lună întreagă, a fost naufragiat, fără mâncare și apă apă potabilă.

Elvis Francois este originar din Dominica, o țară insulară din Marea Caraibelor. Vreme de 24 de zile, bărbatul s-a hrănit doar cu ketchup și a mărturisit că s-a gândit la propria pierie. Întreaga poveste pare a fi scenariul unui film, însă realitatea reușește adesea să depășească aceste bariere. Iată cum a fost salvat!

Povestea bărbatului care a supraviețuit 24 de zile pe mare cu ketchup, după ce a naufragiat

În luna decembrie, în timp ce bărbatul repara un velier în faţa unui port din Saint Martin, a fost atras în larg din cauza condițiilor meteo nefavorabile, informează comunicatul oficial al marinei.

Elvis s-a trezit astfel dintr-o dată în mijlocul mării, fără a cunoaște informații minime despre navigație. Acesta a povestit că a încercat pe parcursul zilelor să trimită semnale pentru a se salva, însă nimic nu părea să funcționeze. După o perioadă, și-a pierdut speranța.

#JUDICIAL Impactante testimonio de Elvis Francois, un ciudadano dominicano que naufragó por el mar Caribe durante 24 días y sobrevivió con salsa de tomate, polvo de ajo y caldo. @ArmadaColombia rescató al extranjero de 47 años, quien regresará a su país. Vía @LuisErnestoC96 pic.twitter.com/CMp0Eeuv6z — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 18, 2023

„Mi-am sunat prietenii, au încercat să mă contacteze, dar nu aveam semnaș. Nu puteam face altceva decât să stau şi să aştept..(..) Au fost 24 de zile departe de uscat, fără să vorbesc cu nimeni, fără să ştiu ce să fac sau unde mă aflu. A fost greu, în unele momente mi-am pierdut speranţa, m-am gândit la familia mea”, a povestit dominicanul, citat de NyPost.

Naufragiatul a povestit că s-a hrănit timp de 24 de zile cu ketchup, pudră de usturoi și câteva cuburi de supă, acestea fiind singurule alimente la îndemână. „Nu aveam nimic de mâncare, doar o sticlă de ketchup, usturoi pudră şi nişte cuburi de supă. Am amestecat totul cu apă pentru a supravieţui timp de 24 de zile”, a continuat acesta.

Cum a fost bărbatul salvat de la naufragiere

Povestea salvării sale este la fel de incredibilă. Deoarece nu avea semnal și comunicarea era astfel imposibilă, bărbatul s-a gândit să scrie cuvântul „Help (Ajutor)” pe velierul său. Norocul a fost de partea sa, iar un pilot al unui avion care zbura deasupra mării l-a observat și astfel a fost salvat. Acesta s-a folosit de o metodă ingenioasă pentru a-i atrage atenția. Elivs a fost găsut la circa 220 de kilometri nord-vest de Puerto Bolivar.

„Pe 15 ianuarie, am văzut trecând un avion. Aveam o oglindă şi am început să trimit semnale cu reflexia soarelui, iar când l-am văzut trecând de două ori, am înţeles că mă văzuseră”, a declarat Elvis Francois. După ce a primit ajutorul marinei columbiene, bărbatul a fost predat autorităţilor de imigrare pentru a fi aranjată întoarcerea sa în Dominica.

