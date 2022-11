Povestea incredibilă a unui copil care a mușcat un șarpe. Ce s-a întâmplat cu animalul la scurt timp

Un băiețel în vârstă de doar opt ani a devenit vedetă în India în urma unui ultim gest de curaj, făcut pentru a se apăra. Băiatul, pe nume Deepak, a fost atacat de un șarpe, în satul Pandarpadh din regiunea centrală Chhattisgarh din India, pe 31 octombrie, iar deznodământul este unul uimtor.

Potrivit presei indiene, citată de surse internaționale, copilul a fost mușcat de o cobră veninoasă, iar în timp ce reptila s-a înfășurat cu toată forța în jurul mâinii lui pentru a-l ataca, acesta s-a gândit la o ultimă soluție salvatoare.

Povestea incredibilă a unui copil care a mușcat un șarpe pentru a se salva. Cobra care l-a atacat a murit pe loc

Băiețelul a povestit cum, neștiind ce să mai facă pentru a scăpa de prădător, a decis în disperarea momentului să muște șarpele înapoi. Ceea ce a urmat e o relatare demnă de un fillm de Hollywood sau, în acest caz, Bollywood.

Se pare că Deepak se juca în curtea casei sale din cartierul Jashpur din Chhattisgarh, când a avut parte de sperietura vieții sale. O cobră s-a înfășurat brusc în jurul brațului lui și și-a înfipt colții în mâna acestuia. Băiatul a mărturisit că s-a aflat în agonie din cauza mușcăturii și a șocului în sine, neputând să înlăture sub nicio formă șarpele.

Atunci, instinctele lui de supraviețuire au preluat controlul. Băiețelul a mușcat șarpele veninos înapoi și a reușit să-l omoare pe loc.

„Șarpele s-a înfășurat în jurul mâinii mele și m-a mușcat. Eram în mare durere. Deoarece reptila nu s-a clintit când am încercat să o scutur, am muşcat-o tare de două ori. Totul s-a întâmplat într-o clipă”, a declarat Deepak, citat de New Indian Express.

Care este în prezent starea băiețelului

Când le-a povestit părinților săi despre mușcătura de șarpe, familia băiatului l-a dus de urgență la un centru medical, unde i s-a administrat un antivenin și a fost ținut sub observație timp de o zi. O examinare a rănii lui Deepak i-a determinat ulterior pe medici să ajungă la concluzia că acesta a suferit o „mușcătură uscată”, ceea ce înseamnă că șarpele nu a eliberat niciun venin, din fericire. Băiatul a fost externat din spital și starea sa este una bună în prezent, potrivit rapoartelor.

Mușcăturile de șarpe sunt destul de comune în India. Un studiu recent publicat în 2022 a arătat că mai mult de 85% dintre decesele prin mușcături de șarpe înregistrate în 2019 au avut loc acolo.

Districtul Jashpur, unde tânărul Deepak a fost atacat de cobră, este renumit pentru activitatea serpentină - există peste 200 de specii de șerpi care trăiesc în regiune. Potrivit studiilor, dintre 63.000 de oameni estimați că au murit din cauza mușcăturilor de șarpe în 2019, 51.000 au fost uciși în India.

Un caz similar a avut loc și în Turcia, tot în acest an, după ce o fetiță de doi ani a fost mușcată de șarpe în zona buzei în timp ce se juca în grădină. Acționând în aceeași manieră, micuța a mușcat la rândul ei șarpele și i-a cauzat reptilei moartea.

