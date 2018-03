Rapunzel există în realitate! Lungimea părului ei depășește doi metri!

Rapunzel există. Nu trăieşte doar în poveşti. În viaţa reală, locuieşte la Lituaia şi o cheamă Aliia Nasyrova. După 27 de ani, părul ei măsoara 230 de centimetri, cântărind cica două kilograme.

Pe lângă faptul că are o podoabă capilară impresionantă, tânăra are și o culoare a părului rară: este șatenă cu reflexii de roșcat. În plus, are ochii verzi și măsuri de fotomodel. Nu e de mirare că tot mai multe branduri au cooptat-o în campanii de imagine.

De foarte multe ori, soțul ei este cel care o ajută să se spele și spune că despre părul soției că a devenit „un adevărat membru al familiei”.

Tânăra a spus că încă din copilărie a fost fascinată de prințese care toate aveau un păr lung și bogat. deși e greu de crezut, într-o zi plănuiește să se tundă și să aleagă un bob care să îi pună trăsăturile în evidență.