Reacția sinceră a unei tinere din Cuba când a ajuns prima oară în România: „Nu am văzut în viața mea așa ceva” Ce a uimit-o

Tânăra din Cuba a vorbit pe TikTok despre șocul pe care l-a avut atunci când a ajuns în țara noastră în urmă cu patru ani.

Rocio, o tânără din Cuba, s-a mutat în România în urmă cu aproape patru ani, după ce a obținut bursă la Facultatea de Litere, specializarea Limba și literatură română și Engleză. Într-un clip publicat pe platforma de divertisment TikTok, tânăra a vorbit despre șocul cultural pe care l-a avut atunci când a ajuns în țara noastră.

Reacția unei tinere din Cuba când a ajuns pentru prima dată în România

Rocio a menționat că trei lucruri au șocat-o atunci când a venit pentru prima dată în România. Tânăra cubaneză a precizat, pentru început, că a fost uimită de cât de frig este în țara noastră.

„Eu am venit în luna noiembrie şi, evident, era foarte, foarte frig. Eu vin dintr-o ţară din Caraibe şi, evident, acolo este vară tot anul. Cea mai scăzută temperatură pe care o ţin minte a fost de zece grade. Pentru noi, opt - zece grade însemnau o iarnă foarte grea. (...) Când am pus piciorul, pentru prima dată, în afara aeroportului, am crezut că acolo mor, pentru că am simţit un frig care-ţi intra prin oase.”, a spus ea, potrivit Observator News.

De asemenea, tânăra a povestit și despre greutățile întâmpinate în Cuba.

„Altă chestie care pentru mine a fost un şoc când am venit: magazinele. (n.r. În Cuba) nu există magazine de haine, de electrocasnice, de mobilă. În Cuba există doar magazine care sunt de mâncare sau cele mixte care au un pic din toate, dar, în acelaşi timp, nu au nimic (...). În momentul în care vorbim, magazinele sunt goale şi cele care au ceva (n.r. marfă) sunt în dolari şi cubanezii normali nu au dolari, pentru că salariul este în pesos cubanezi şi trebuie să îi schimbe la negru pentru că nu se poate, adică statul nu-ţi dă posibilitatea să schimbi când vrei tu.”, a mai menționat tânăra.

Pe final, Rocio a ținut să laude mijloacele de transport în comun din Capitală. Ea a explicat că, în Cuba, erau zile când pur şi simplu nu avea cu ce să ajungă la şcoală, pentru că mijloacele de transport în comun nu circulau sau biletele erau mult prea scumpe pentru cetăţenii normali.

„Şi a treia chestie care, pentru mine, a fost un şoc este transportul. Tot la fel ca magazinele, pare ceva foarte banal, dar pentru mine a fost un şoc să văd cât de bun era transportul. Eu eram la facultate în Cuba şi nu aveam cu ce să plec. Erau zile când nu aveam cum să ajung la şcoală, pentru că nu aveam cum. Acolo se foloseşte foarte mult autostopul. Aici să văd trenurile, să văd metrourile este ceva minunat. Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva. Am trăit în Cuba 21 de ani şi cred că cunosc mai multe oraşe din România decât din Cuba.”, a adăugat Rocio, potrivit sursei citate.

