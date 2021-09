The Sun a relatat povestea lui Sarah Sinclair, tânăra care recunoaște că nu se poate abține să nu se tatueze. Totodată, aceasta susține că multă lume îi aruncă priviri răutăcioase din cauza tatuajelor.

Sarah Sinclair e dependentă de tatuaje, cu desene pe tot corpul și pe față. Pe unul îl regretă, însă. "M-am tatuat pentru el"

Sarah Sinclair provine din Harlow, Essex, are 25 de ani și este mama unui copilaș. De mai bine de șapte ani, spune că are această adicție a tatuajelor. Pe față, și-a tatuat nouă desene, iar printre ele sunt și aceste fraze-îndemn: "Remarcă-te" și "Fii original", exact cum își dorește și ea să fie.

"Cum am împlinit 18 ani, m-am dus la salon. Sincer, acum nici nu știu câte tatuaje am exact. Cu siguranță reprezintă o dependență. Odată ce te apuci de ele, nu mai poți să scapi", a spus ea.

"Am aproape toate brațele tatuate, jumătatea unui picior, pe spate și în zona stomacului, tot pieptul, gâtul și degetele, partea din spate a coapselor și evident, am și pe față tatuaje", a declarat Sarah, conform The Sun.

Pentru că înfățișarea ei atrage atenția, Sarah spune că deseori străinii îi aruncă tot felul de priviri, mai mult sau mai puțin răutăcioase. Pe Internet, sunt unii oameni care îi dau mesaje susținând că și-a distrus corpul și chipul din cauza tatuajelor.

Tânăra spune însă că e încântată de cum arată, dar regretă o decizie impulsivă pe care a luat-o când și-a făcut un tatuaj pe posterior la numai două săptămâni după ce a început să iasă la întâlniri cu un bărbat. Bărbatul respectiv ar fi înșelat-o pe Sarah, spune ea, așa că acum aceasta regretă că și-a făcut un tatuaj pe posterior, dedicat lui. Tatuajul este un mesaj, de fapt: "Sunt fata lui...", plus numele fostului ei iubit.

"Acum îmi pare rău că mi-am tatuat numele fostului meu iubit pe una dintre fese. Am fost împreună timp de două săptămâni, mi-am zis "tipul acesta e extraordinar", așa sunt eu, mai impulsivă cu tatuajele mele", a mai spus ea. "Apoi m-a contactat o tipă pe TikTok după ce l-a văzut pe iubitul meu în postările mele, mi-a cerut numărul de telefon, am vorbit și mi-a spus că și ea se întâlnește cu el de câteva luni".

Printre tatuajele tinerei de pe față apar cuvintele "pace", o mandala, un înger trist, o inimă, cuvântul "vanitate" scris în latină și citatul "Iubirea înseamnă durere".

Mulți i-au spus tinerei că tatuajele, în special cele de pe chip, nu o vor ajuta deloc atunci când va trebui să se angajeze, ba din contră. Totuși, Sarah nu are de gând să se oprească până când nu o să își acopere tot corpul și toată fața cu desene permanente.

"Unii spun că îmi stric corpul, eu cred că trupul meu e un templu, iar eu îl decorez", a spus Sarah. "Nu-mi place durerea, alții o preferă, mie nu îmi place. Totodată, nu mă pot integra în societate, dar nu trebuie să fim toți la fel", a mai spus aceasta.

Totodată, ea și-a mărit buzele de 15 ori până acum și a intervenit și asupra nasului și bărbiei, și iubește să fie tot timpul bronzată, așa că apelează la tot felul de proceduri astfel încât pielea ei să fie mai închisă la culoare. Sarah e decisă să ignore mai departe toate comentariile negative despre aspectul ei fizic, care nu sunt deloc puține în fiecare zi.

