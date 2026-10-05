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Secretul ascuns într-o pădure care devine vizibil doar toamna. Crucea uriașă aurie ce poate fi văzută doar din avion

Secretul ascuns într-o pădure care devine vizibil doar toamna poate fi văzut doar din avion și a devenit cunoscut la nivel global.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 15:33 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 15:50
Cel care a creat crucea nu a apucat să o vadă la adevăratul potențial | Shutterstock
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Irlanda oferă peisaje impresionante, dar un secret ascuns într-o pădure oferă o priveliște unică în lume, cel puțin pentru cei care o văd din avion.

Aceștia pot observa o cruce celtică lungă de aproximativ 100 de metri, creată din mii de copaci, scrie Irish Central.

Crucea de nuanță aurie se află într-o pădure din zona Donegal, Irlanda.

Imaginile realizate din avion au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, deși puțin știau cum a fost creată.

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Secretul ascuns într-o pădure care devine vizibil doar toamna

Crucea a fost creată de Liam Emmery, un silvicultor din zonă, scrie Atlas Obscura. Din păcate, Emmery a murit în 2010, la vârsta de 51 de ani, după ce un accident i-a provocat leziuni cerebrale și probleme de sănătate timp de 2 ani. Emmery a decedat înainte să se poată bucura de creația sa în toată gloria.

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Chiar și familia sa știa foarte puține despre creația sa, realizată prin plantarea strategică a unor specii diferite de copaci.

Deși forma crucii putea fi observată de câțiva ani, în toamnele secetoase ea se vede și mai puternic. Frunzișul galben care conturează crucea contrastează puternic cu verdele brazilor din jur.

„Ne vom putea bucura de ea în următorii 60 sau 70 de ani,” a declarat horticultorul Gareth Austin, scrie Fox News.

Crucea e cunoscută astăzi drept Crucea Celtică Emmery, după numele celui care a creat-o.

Cu aproape 11 ani înainte de a muri, Liam Emmery a plantat în pădurea de lângă Killea, în Donegal, copacii care aveau să formeze acest uriaș simbol celtic. Pentru a obține efectul dorit, el a folosit 2 tipuri diferite de arbori, iar rezultatul a necesitat o planificare și o execuție remarcabile.

Creația sa a devenit suficient de vizibilă pentru a putea fi observată din aer abia în toamna anului 2016. Crucea a fost remarcată pentru prima dată de pasagerii avioanelor care aterizau pe aeroportul City of Derry în acel an.

Structura are peste 100 de metri lungime și aproximativ 70 de metri lățime.

Familia lui Emmery nu știa aproape nimic despre proiect

Soția lui Emmery, Norma, a povestit că știa foarte puține despre proiectul la care lucra soțul ei, scrie Irish Central. Cu toate acestea, e convinsă că acesta ar fi fost extrem de mândru să vadă rezultatul.

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„Liam a avut un accident și a fost bolnav timp de 2 ani, după ce a suferit leziuni cerebrale. Dacă ar fi fost aici, am fi auzit cu toții despre această creație, pentru că ar fi fost atât de mândru,” a dezvăluit Norma.

„Ar fi fost foarte mândru. Îi plăcea ca lucrurile să fie perfecte, iar eu cred că această cruce celtică e perfectă pentru el,” a continuat Norma.

Potrivit lui Austin, imaginea crucii din mijlocul pădurii ar putea fi vizibilă încă 60 sau chiar 70 de ani. El a subliniat și câtă pricepere a fost necesară pentru realizarea proiectului.

„Nu e vorba doar despre tăierea unor modele în peluza din spatele casei. E un proiect de inginerie horticolă de proporții,” susține Austin. „Liam a creat acest lucru și ni l-a lăsat nouă drept dar. Ne vom putea bucura de el în următorii 60 sau 70 de ani.”

Crucea celtică din Donegal a devenit astfel una dintre cele mai neobișnuite moșteniri lăsate în urmă de un silvicultor. O operă creată în tăcere, fără ca aproape nimeni să știe de existența ei, continuă să fie admirată de la mii de metri altitudine de generații de irlandezi și de turiști.

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