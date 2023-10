Șobolan de mărimea unui pantof „gâdila” clienții unui fast-food extrem de cunoscut și în România. Unde a avut loc situația

Teroare la un McDonald's din Londra după ce un șobolan uriaș a provocat spaimă între clienți. Presa din străinătate spune că acesta ar fi atacat-o pe o fetiță de trei ani.

Angajații de la fast-food au încercat să scpae de șobolanul uriaș cu o mătură, sub privirile îngrozite ale clienților.

Angajații McDonald's ar fi ucis un șobolanul uriaș cu o mătură, după ce s-au temut că acesta ar putea ataca copiii.

Șobolan e mărimea unui pantof într-un restaurant din Londra. Gestul anagajatilor a speriat mai tare clienții, decât prezența rozătoarei

Camille Oladokun, o clientă care se afla în local alături de fiica sa, a decis că nu va mai lua niciodată masa la un restaurant fast-food în urma incidentului șocant. Totul s-a întâmplat când un șobolan uriaș a apărut brusc și a venit în fugă spre ea și fiica ei de trei ani, Yana Atayi, în sucursala Westfield Stratford City din Londra, în data de 13 septembrie.

Deși a fost speriată, Camille, tânăra mămică în vârstă de 21 de ani, a fost profund "dezgustată" de modul în care personalul restaurantului a reacționat brutal, omorând șobolanul într-un mod considerat de ea ca fiind "inuman". Scenele terifiante au făcut clienții să urle de groază în timp ce asistau la moment, potrivit DailyStar.

Imaginile cu incidentul au fost distribuite pe rețelele de socializare, inclusiv pe Twitter. În clip, se poate vedea cum șobolanul aleargă pe podeaua restaurantului și se ascunde sub scaune, în timp ce angajații se străduiesc să îl prindă.

Camille, care locuiește în Stratford, Londra, a relatat: "Eram într-o excursie de o zi cu fiica mea și ne întorceam acasă, deoarece locuim în Stratford. Ea era înfometată, așa că m-am gândit să facem o mică pauză și să mâncăm ceva aici.

Când am ajuns inițial acolo, totul părea în regulă. M-am așezat cu fiica mea și am comandat mâncarea. Mâncasem deja aproape jumătate din mâncare în acel moment. Apoi am observat o ușoară agitație în jurul nostru, dar la restaurantul McDonald's din Stratford, zgomotul și agitația sunt destul de comune, așa că nu am acordat inițial atenție. Dar apoi am văzut că angajații încep să iasă în grabă.

Vorbeau tare și părea că se întâmplă ceva. Unul dintre ei a luat o mătură și toți alergau în jur, încercând să prindă ceva. A fost prima dată când am văzut ceva alergând pe podea."

Am scos telefonul și am început să filmez când șobolanul se apropia rapid de noi. Am oprit înregistrarea atunci când a ajuns foarte aproape de căruciorul fiicei mele, deoarece m-am temut că ar putea să facă ceva.

Știam că șoarecii pot deveni agresivi și pot mușca, ceea ce poate duce la probleme. Nu mi-a păsat de mine, dar am vrut să îl țin departe de ea. Era imens și nu văzusem niciodată un șobolan atât de mare", a spus ea potrivit sursei citate.

Clienta nemulțumită a susținut că va boicota restaurantul de acum înainte, după cum a spus ea: "Nu voi mai merge niciodată la McDonald's în Marea Britanie. Dacă va trebui să merg vreodată, nu va fi niciodată în această zonă".

Un purtător de cuvânt al McDonald's a declarat: "Igiena și curățenia sunt de cea mai mare importanță pentru noi, iar în urma observației, echipa restaurantului a luat măsuri imediate pentru a remedia situația. Restaurantul a fost apoi închis pentru a putea fi supus unei curățări profunde a zonei.

"Experții noștri externi de control al dăunătorilor au fost chemați și ei pentru o inspecție urgentă de precauție și au confirmat că locul nu are probleme interne legate de dăunători. Aceștia vor continua să asigure verificări de rutină regulate ale restaurantului și ale zonei înconjurătoare, ceea ce reprezintă o practică standard și contribuie la asigurarea menținerii ratingului de igienă alimentară de 5."

