Descoperă ce test simplu și rapid poți să faci la magazin ca să descoperi dacă un pulover este sau nu de calitate.

Descoperă cum alegi un pulover de calitate, făcând un test cât se poate de simplu și rapid | Profimedia

Atunci când îți dorești să cumperi un pulover de calitate trebuie să ții cont de anumite detalii. Descoperă în rândurile de mai jos care este testul simplu care îți arată dacă un pulover este sau nu de calitate. Trucul durează câteva secunde.

Testul simplu care îți arată dacă un pulover este de calitate. Îl poți face în câteva secunde, chiar în magazin

Puloverul este o piesă vestimentară ce nu lipsește din garderoba românilor, acesta putând fi purtat nu doar iarna, ci și toamna sau chiar primăvara. Totuși, atunci când ajungi la magazin și vezi diversitatea de modele și de materiale, poate fi destul de dificil să alegi un produs de calitate. Descoperă care este testul simplu care îți arată dacă un pulover este sau nu de calitate. Trucul durează câteva secunde, dar cu siguranță te ajută să recunoști rapid un pulover de calitate.

Citește și: Ce este puful alb din peria de păr, ce apare după ce te-ai pieptănat. Mulți credeau că sunt scame, dar adevărul e altul

Articolul continuă după reclamă

Primul pas pe care trebuie să îl faci este să citești cu multă băgare de seamă eticheta ca să descoperi din ce material este făcut cu adevărat produsul și condițiile de curățare, căci așa vei afla cum se va comporta respectivul pulover în timp. Un detaliu important de care trebuie să ții cont este faptul că un procet mai mare de fibre sintetice crește riscul de apariție rapidă a scamelor.

Descoperă cum alegi un pulover de calitate, făcând un test simplu (Sursa: Profimedia)

Cel mai apreciat material este lâna merinos, pentru că este fin, călduros și moale, recomandat chiar și pentru cei cu piele sensibilă. Cașmirul este și el o alegere foarte bună, având aceleași calități ca lâna merinos, dar este mai ușor de curățat. Puloverul din bumbac permite pielii să respire și este perfect mai ales pentru primăvară și toamnă, căci previne transpirația atunci când temperaturile sunt oscilante. Sunt bune și puloverele cu amestecuri de poliamidă, dacă vorbim despre un procent mic, căci acestea conferă un plus de rezistență și durabilitate. Varianta de pulver de care ar trebui să „fugi” este cel din acril: este ieftin și ușor, dar va face rapid scame și se va deforma.

Un alt test pe care îl poți face ca să alegi un produs de calitate este să pui puloverul în lumină, ca să vezi cât de des sau rar este tricotajul. Cu cât este mai rar, cu atât piesa vestimentară se va deforma mai rapid. Urmărește ca ochiurile să fie uniforme, un alt detaliu ce confirmă calitatea produsului (ochiriule ce variază ca dimensiuni pot arăta faptul că produsul este de calitate inferioară), informează cei de la tribuna.ro.

Alt test simplu care îți arată dacă un pulover este de calitate este acela de a întinde ușor materialul. Dacă după ce întinzi o bucată din material timp de câteva, el revine rapid la forma inițială, atunci ai de-a face cu un produs de calitate.

Alt test simplu care îți arată dacă un pulover este de calitate este acela de a greca materialul între degete ca să vezi dacă face scame ușor. Nu uita, de asemenea, să verifici atent cusăturile.