Trei planete, aliniate deasupra piramidelor din Egipt? Adevărul despre imaginea virală și fenomenul „o dată la 2.373 de ani”

Mercur, Venus și Saturn, aliniate deasupra piramidelor din Egipt? Adevărul despre imaginea virală și presupusul fenomen care apare o dată la 2.373 de ani.

Adevărul despre imaginea virală cu trei planete aliniate deasupra piramidelor din Egipt. | EarthSky

O imagine spectaculoasă cu trei planete perfect aliniate deasupra piramidelor din Egipt a devenit virală pe internet. Se spune că fenomenul astronomic s-ar produce o dată la 2.373 de ani. Specialiștii au analizat însă fotografia și au descoperit detalii care schimbă complet povestea.

Imaginea virală cu piramidele și presupusa aliniere

Fotografia prezintă cele trei piramide din Giza, Egipt, deasupra cărora apar trei puncte luminoase, perfect aliniate. Potrivit descrierilor distribuite pe internet, acestea ar fi planetele Mercur, Venus și Saturn.

Postările susțin că fenomenul s-ar produce o dată la 2.373 de ani, în timp ce unele versiuni ale poveștii menționează un interval de 2.737 de ani. Imaginea circulă pe internet încă din 2011 și a redevenit virală în repetate rânduri, conform www.factcheck.afp.com.

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Fotografia nu este reală

Agenția France-Presse a verificat imaginea și a stabilit că aceasta a fost realizată digital, astfel că s-a stabilit că fotografia nu surprinde un eveniment astronomic real.

Imaginea a fost publicată în aprilie 2011 de Charles Marcello, iar acesta a explicat că a utilizat programul astronomic Stellarium pentru realizarea reprezentării.

De asemenea, imaginea a fost creată pentru a ilustra o presupusă aliniere planetară din 3 decembrie 2012, conform www.factcheck.afp.com și blogs.nature.com.

Ce au descoperit astronomii

Specialiștii consultați de AFP au explicat că alinierea prezentată în fotografie nu putea fi observată din unghiul respectiv, fotografia piramidelor fiind realizată privind spre nord-est.

Pentru a observa cele trei planete în configurația astronomică din decembrie 2012, observatorii ar fi trebuit să privească în altă direcție.

Simulările astronomice au arătat că Mercur, Venus și Saturn au putut fi văzute în apropiere una de cealaltă în dimineața zilei de 3 decembrie 2012, dar nu în configurația din imagine, conform www.factcheck.afp.com și aapnews.aap.com.au.

Este posibilă o asemenea aliniere planetară?

Da, planetele pot apărea apropiate sau aliniate pe cer atunci când sunt observate de pe Pământ. NASA explică faptul că planetele sistemului solar par să urmeze o anumită linie pe cer, numită ecliptică.

Fenomenele de aliniere planetară nu sunt neapărat evenimente extrem de rare. Posibilitatea de a observa mai multe planete simultan depinde de pozițiile acestora, de momentul zilei și de locul din care sunt privite.

Specialiștii nu confirmă existența unui ciclu de exact 2.373 de ani pentru configurația prezentată, potrivit science.nasa.gov și www.factcheck.afp.com.

De ce fotografia nu poate fi autentică

Astronomii au observat că planetele nu ar fi apărut pe cer în pozițiile prezentate, iar intensitatea luminoasă a celor trei obiecte reprezintă un alt indiciu.

S-a remarcat că Venus este mult mai strălucitoare decât Saturn, iar în imagine corpurile cerești sunt reprezentate cu luminozități neconvingătoare.

Adrian Barker, specialist în sisteme planetare la Universitatea din Leeds, a explicat că diferențele reale de strălucire demonstrează că imaginea a fost fabricată. În fotografia virală, fiecare planetă pare poziționată aproape perfect deasupra vârfului unei piramide, conform aapnews.aap.com.au

Povestea a revenit de mai multe ori pe internet

Imaginea a circulat pe Internet înainte de decembrie 2012, iar ulterior a fost redistribuită cu alte date și explicații.

În noiembrie 2024, utilizatorii rețelelor sociale au susținut din nou că fenomenul urma să se producă. AAP FactCheck a verificat informația și a stabilit că cele trei planete nu s-au aliniat deasupra piramidelor în configurația prezentată.

Chiar și astăzi, imaginea continuă să fie distribuită ca și cum ar surprinde un fenomen astronomic autentic, conform aapnews.aap.com.au.