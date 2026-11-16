Antena Căutare
Home News Inedit Trei planete, aliniate deasupra piramidelor din Egipt? Adevărul despre imaginea virală și fenomenul „o dată la 2.373 de ani”

Trei planete, aliniate deasupra piramidelor din Egipt? Adevărul despre imaginea virală și fenomenul „o dată la 2.373 de ani”

Mercur, Venus și Saturn, aliniate deasupra piramidelor din Egipt? Adevărul despre imaginea virală și presupusul fenomen care apare o dată la 2.373 de ani.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 07:40 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 00:10
Adevărul despre imaginea virală cu trei planete aliniate deasupra piramidelor din Egipt. | EarthSky
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

O imagine spectaculoasă cu trei planete perfect aliniate deasupra piramidelor din Egipt a devenit virală pe internet. Se spune că fenomenul astronomic s-ar produce o dată la 2.373 de ani. Specialiștii au analizat însă fotografia și au descoperit detalii care schimbă complet povestea.

Imaginea virală cu piramidele și presupusa aliniere

Fotografia prezintă cele trei piramide din Giza, Egipt, deasupra cărora apar trei puncte luminoase, perfect aliniate. Potrivit descrierilor distribuite pe internet, acestea ar fi planetele Mercur, Venus și Saturn.

Postările susțin că fenomenul s-ar produce o dată la 2.373 de ani, în timp ce unele versiuni ale poveștii menționează un interval de 2.737 de ani. Imaginea circulă pe internet încă din 2011 și a redevenit virală în repetate rânduri, conform www.factcheck.afp.com.

Articolul continuă după reclamă

Fotografia nu este reală

Agenția France-Presse a verificat imaginea și a stabilit că aceasta a fost realizată digital, astfel că s-a stabilit că fotografia nu surprinde un eveniment astronomic real.

Imaginea a fost publicată în aprilie 2011 de Charles Marcello, iar acesta a explicat că a utilizat programul astronomic Stellarium pentru realizarea reprezentării.

De asemenea, imaginea a fost creată pentru a ilustra o presupusă aliniere planetară din 3 decembrie 2012, conform www.factcheck.afp.com și blogs.nature.com.

Ce au descoperit astronomii

Specialiștii consultați de AFP au explicat că alinierea prezentată în fotografie nu putea fi observată din unghiul respectiv, fotografia piramidelor fiind realizată privind spre nord-est.

Pentru a observa cele trei planete în configurația astronomică din decembrie 2012, observatorii ar fi trebuit să privească în altă direcție.

Simulările astronomice au arătat că Mercur, Venus și Saturn au putut fi văzute în apropiere una de cealaltă în dimineața zilei de 3 decembrie 2012, dar nu în configurația din imagine, conform www.factcheck.afp.com și aapnews.aap.com.au.

Este posibilă o asemenea aliniere planetară?

Da, planetele pot apărea apropiate sau aliniate pe cer atunci când sunt observate de pe Pământ. NASA explică faptul că planetele sistemului solar par să urmeze o anumită linie pe cer, numită ecliptică.

Fenomenele de aliniere planetară nu sunt neapărat evenimente extrem de rare. Posibilitatea de a observa mai multe planete simultan depinde de pozițiile acestora, de momentul zilei și de locul din care sunt privite.

Specialiștii nu confirmă existența unui ciclu de exact 2.373 de ani pentru configurația prezentată, potrivit science.nasa.gov și www.factcheck.afp.com.

De ce fotografia nu poate fi autentică

Astronomii au observat că planetele nu ar fi apărut pe cer în pozițiile prezentate, iar intensitatea luminoasă a celor trei obiecte reprezintă un alt indiciu.

S-a remarcat că Venus este mult mai strălucitoare decât Saturn, iar în imagine corpurile cerești sunt reprezentate cu luminozități neconvingătoare.

Adrian Barker, specialist în sisteme planetare la Universitatea din Leeds, a explicat că diferențele reale de strălucire demonstrează că imaginea a fost fabricată. În fotografia virală, fiecare planetă pare poziționată aproape perfect deasupra vârfului unei piramide, conform aapnews.aap.com.au

Povestea a revenit de mai multe ori pe internet

Imaginea a circulat pe Internet înainte de decembrie 2012, iar ulterior a fost redistribuită cu alte date și explicații.

În noiembrie 2024, utilizatorii rețelelor sociale au susținut din nou că fenomenul urma să se producă. AAP FactCheck a verificat informația și a stabilit că cele trei planete nu s-au aliniat deasupra piramidelor în configurația prezentată.

Chiar și astăzi, imaginea continuă să fie distribuită ca și cum ar surprinde un fenomen astronomic autentic, conform aapnews.aap.com.au.

Ziua Internațională a Bărbaților, 19 noiembrie 2026. De ce este sărbătorită la această dată și ce semnificație are...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Trei zile de vreme rea în România. Meteorologii anunță ninsori, ploi abundente și vânt puternic Trei zile de vreme rea în România. Meteorologii anunță ninsori, ploi abundente și vânt puternic
Observatornews.ro Ucraina, în faţa unei alegeri istorice. Condiţia pusă de Zelenski pentru un acord de pace Ucraina, în faţa unei alegeri istorice. Condiţia pusă de Zelenski pentru un acord de pace
Antena 3 ​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții ​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
AS.ro Milionarul român care merge cu metroul şi autobuzul s-a întors în locul în care a scris istorie: „26 de ani mai târziu” Milionarul român care merge cu metroul şi autobuzul s-a întors în locul în care a scris istorie: &#8222;26 de ani mai târziu&#8221;
Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Citește și
Obiecte misterioase în formă de meduză, surprinse pe cer în mai multe orașe din SUA. Ce explicație au specialiștii
Obiecte misterioase în formă de meduză, surprinse pe cer în mai multe orașe din SUA. Ce explicație au...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ploaia de stele Leonide revine pe cerul României. Când poate fi observat fenomenul spectaculos din noiembrie 2026
Ploaia de stele Leonide revine pe cerul României. Când poate fi observat fenomenul spectaculos din noiembrie 2026
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x