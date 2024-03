Un bărbat a ajuns la spital și medicii i-au descoperit 150 de gândaci în nas. Pacientul a fost uluit, fiindcă nu a simțit nimic

Un bărbat a început să se simtă rău și i s-a umflat fața, așa că a mers la spital. Acolo, medicii au rămas mască atunci când au descoperit că acesta avea 150 de gândaci în nas. Mulți s-au întrebat cum a fost posibil așa ceva.

Se spune că viața bate filmul și de asta s-a convins și un bărbat care a ajuns la spital fiindcă avea fața umflată. După numeroase analize, medicii și-au dat seama că omul avea, de fapt, 150 de gândaci în nas. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale, stârnind un val puternic de reacții de la oameni din întreaga lume.

Un bărbat se simțea rău și i s-a umflat fața, așa că a mers la spital. Medicii au descoperit că acesta avea 150 de gândaci în nas

Aceasta uluitoarea întâmplare prin care a trecut un bărbat din Jacksonville, Florida (Statele Unite ale Americii). Omul a văzut că i s-au umflat buzele și apoi și capul și, fiindcă nu se simțea bine de ceva timp, a decis să meargă într-un final la spitalul HCA Florida Memorial Hospital. Acolo, după numeroase analize și investigații, medicii au descoperit ce avea omul, de fapt. Uimiți, aceștia au încercat să își dea seama cum a fost posibilă o astfel de situație. În nas, pacientul avea 150 de gândaci.

Doctorii au fost nevoiți să îl supună imediat unei intervenții chirurgicale pentru a putea elimina insectele din nasul bărbatului, una câte una.

„M-am gândit că ceva nu este în regulă în momentul în care am început să am sângerări nazale constante. Nu puteam nici să mă duc la baie, că pornea săngerarea. Când am ajuns la spital și s-au uitat la mine, medicii au zis că se mișcă ceva în nasul meu”, a spus omul, potrivit celor de la nypost.com.

Doctorul David Carlson a examinat nasul pacientului cu atenție și a reușit, cu multă grijă, să elimine toți cei 150 de gândaci. Nu puțini au fost cei care s-au întrebat cum a fost posibil așa ceva. O ipoteză ar fi faptul că omul s-ar fi infectat cu larve atunci când a atins pești morți, fără să se curețe atent pe mâini ulterior.

Azi, bărbatul este bine și povestea lui a făcut rapid înconjurul lumii, stârnind numeroase reacții. Omul susține că de acum se curăță cu dezinfectant, nu doar cu apă, pentru a preveni astfel de situații neplăcute. Medicul care l-a operat susține că a mai văzut cazuri similare, dar acesta este de departe cel ami neobișnuit dintre toate.

