Un cuplu a adoptat trei frați din dorința de a rămâne o familie: ”E primul Crăciun pe care-l vom petrece în această formulă!”

Inițial, cei doi tineri s-au îndrăgostit de Joey și au început procedura de adopție în urmă cu un an de zile. Atunci, micuțul avea 18 luni. Procesul de adopție s-a încheiat în luna martie, însă abia atunci a început totul. Femeia a aflat că Joey mai are un frate, pe nume Noah, care are, de asemenea, nevoie de o locuință.

Ulterior, cei doi au decis să-l adopte și pe el, iar la o lună de la sosirea lui în noua familie, aceștia l-au adoptat și pe Logan.

”E primul an și primul Crăciun pe care-l petrecem în această formulă.”, a mărturisit Lena, care s-a arătat încântată să-i ducă la școală, meditații și petreceri.