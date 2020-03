Un jandarm în rezervă din Dej a dat milităria pe artă, mai precis pe pictură. Câte tablouri a reuşit să picteze în doar câteva luni

Cât e ziua de lungă, Călin Grosan stă cu ochii aţintiţi în pânza pe care amestecă vopselurile. După zile în şir în care se lasă pradă imaginaţiei, tablourile prind viaţă. Călin are de 49 de ani, însă mai mult de jumătate din viaţă şi-a petrecut-o purtând uniforma jandarmeriei.

De câteva luni însă a trecut în rezervă şi alocă mai mult timp pasiunii pe care o are de mic copil, dar a abandonat-o la un moment dat.

Calin Grosan: De mic copil am stat langa doamna Berhaita, dansa fiind absolventa de arte Sibiu mi-a insufletit aceasta placere, cu timpul am lasat-o si am reluat-o in 2013.