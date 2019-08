Un muzeu american oferă cazare într-o cameră recreată după pictura lui Edward Hopper | FOTO

Proiectul le oferă vizitatorilor ocazia să rămână peste noapte în camera care reproduce în realitate aspectul camerei surprinse de Hopper în tabloul Western Motel, pictat în 1957. Lucrarea va fi împrumutată de muzeu de la Galeria de Artă a Universităţii Yale.

Proiectul face parte dintr-o serie de demersuri din cadrul expoziţiei “Edward Hopper and the American Hotel” (Edward Hopper şi Hotelul American), un eveniment al VMFA concentrat asupra fascinaţiei pe care artistul a arătat-o pentru hoteluri, moteluri şi construcţii turistice în general.

”Western Motel este unul dintre cele mai cunoscute şi mai studiate tablouri ale sale. Ne-am gândit că o să fie distractiv şi relevant pentru vizitatori să poată să îşi dea seama cum era să stai în spaţiile locuite şi pictate de Hopper”, a explicat Leo G. Mazow, curator pentru artă americană la VMFA.

