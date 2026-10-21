Un tablou semnat de Nicolae Grigorescu figurează în contabilitatea Muzeului de Artă din Ploiești la doar 3,5 lei. Ce explicații a oferit directorul instituției.

Un tablou de Nicolae Grigorescu, evaluat în acte la prețul unui covrig! Cum explică directorul muzeului situația incredibilă | Shutterstock

O situație neobișnuită a fost semnalată la Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus” din Ploiești. Un tablou semnat de celebrul pictor Nicolae Grigorescu figurează în evidența contabilă a instituției la valoarea unui covrig. Situația a fost semnalată recent de Camera de Conturi Prahova, care a constatat că bunurile culturale nu au fost evaluate corespunzător.

Un tablou de Nicolae Grigorescu, evaluat în acte la prețul unui covrig

Directorul muzeului, Florin Sicoie, a fost contactat de Observatorul Prahovean pentru a oferi explicații. Acesta a precizat că instituția nu dispune de fondurile necesare pentru evaluarea lucrărilor de artă și întâmpină dificultăți inclusiv în acoperirea cheltuielilor de funcționare.

Într-un raport din decembrie 2025 privind situațiile financiare ale județului Prahova, auditorii Camerei de Conturi au oferit un exemplu concret al diferențelor dintre valorile înscrise în contabilitatea muzeului. Tabloul „Peisaj cu bordei”, realizat de Nicolae Grigorescu, a fost evaluat în anul 2011 la suma de 868.575 de lei. În schimb, o altă lucrare a artistului, intitulată „Peisaj” și neevaluată, figurează în evidențele contabile la valoarea de numai 3,5 lei.

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Camera de Conturi a arătat că în contabilitate sunt păstrate bunuri culturale la costuri istorice, ale căror valori pot fi semnificativ diferite de valoarea lor reală de piață. Constatarea vizează atât obiectele clasate în categoriile Tezaur și Fond, cât și bunurile neclasate.

Ce spune directorul Muzeului de Artă din Ploiești

Florin Sicoie, directorul Muzeului de Artă din Ploiești, a invocat lipsa fondurilor necesare pentru evaluarea patrimoniului. Potrivit acestuia, serviciile specialiștilor care evaluează operele de artă presupun costuri pe care instituția nu și le poate permite din bugetul propriu.

„În cazul de față vorbim de sume cuprinse între 10.000 și 20.000 de euro! În colecția noastră sunt tablouri extrem de valoroase semnate nu doar de Grigorescu, ci și de Luchian, Pallady, Tonitza și mulți alții. Noi nu dispunem de aceste sume, pentru că întreg bugetul pe anul în curs, pentru salarii și utilități, este de 500.000 de euro”, a declarat Florin Sicoie pentru Observatorul Prahovean.

Directorul a mai precizat că situația financiară a muzeului rămâne dificilă, ceea ce îngreunează demersurile necesare pentru actualizarea valorii patrimoniului.

În urma controlului, auditorii au recomandat analizarea posibilității de evaluare sau reevaluare a patrimoniului cultural mobil, în limita fondurilor disponibile, în mod eșalonat, individual sau pe colecții. Termenul indicat în document pentru îndeplinirea recomandării este 31 martie 2027.