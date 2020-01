VIDEO | A apărut păpușă transgender: arată ca o fetiță, dar are organele reproducătoare ale unui băiat

Un model de păpuşă transgender a ajuns pe rafturile unui magazin rusesc din Novosibirsk, Siberia, iar fotografiile cu controversata jucărie au devenit virale în scurt timp, arată The Sun.

Imaginile publicate online arată o păpuşă cu părul lung şi blond, cu trăsături faciale feminine, îmbrăcată într-o rochie roşie cu buline galbene. Sub hainele păpuşii, însă, copiii vor avea parte de o surpriză: jucăria are organe genitale masculine, relatează The Sun.

Transsexualitate (uneori transgender sau transgeneritate) este un termen-umbrelă sub care se adună diferite varietăți ale identității de gen. În această categorie intră acele persoane care nu se simt confortabil într-un anumit gen sau care nu corespund, prin imagine sau comportament, normelor asociate unui anumit gen: travestiți, transsexuali, persoane intersex, bărbații efeminați, femeile cu aspect masculin etc.