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Ziua Internațională a Bărbaților, 19 noiembrie 2026. De ce este sărbătorită la această dată și ce semnificație are

Ziua Internațională a Bărbaților, 19 noiembrie 2026. De ce este sărbătorită la această dată, ce semnificație are și cum este marcată în România

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 06:30 | Actualizat Duminica, 15 Noiembrie 2026, 18:57
Ziua Internațională a Bărbaților se sărbătorește pe 19 noiembrie 2026. | Pexels
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Joi, 19 noiembrie 2026, este sărbătorită Ziua Internațională a Bărbaților, o ocazie de a recunoaște contribuția acestora în familie și în societate. Evenimentul este marcat în peste 80 de țări, inclusiv în România. Puțini știu însă de ce a fost aleasă această dată și ce poveste se află în spatele sărbătorii.

Ziua Internațională a Bărbaților se sărbătorește pe 19 noiembrie

Ziua Internațională a Bărbaților este sărbătorită anual pe 19 noiembrie, în peste 80 de țări, conform www.internationalmensday.com. Sărbătoarea a fost stabilită în forma actuală în anul 1999, în Trinidad și Tobago, de profesorul Jerome Teelucksingh. Conform www.internationalmensday.com.

Data de 19 noiembrie a fost aleasă deoarece este ziua de naștere a tatălui său, pe care îl considera un model. Tot pe 19 noiembrie 1989, echipa națională de fotbal din Trinidad și Tobago a disputat un meci important, care a unit populația, conform www.internationalmensday.com.

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Sărbătoarea promovează sănătatea fizică și mintală a bărbaților, implicarea lor în familie, egalitatea de șanse și modelele masculine pozitive, conform www.internationalmensday.com.

Tema anului 2026 este „The Future Is Everyone” (”Viitorul este al tuturor”), un mesaj despre colaborare, incluziune și egalitate, potrivit www.internationalmensday.com.

Ziua Internațională a Bărbaților în România

În România, 19 noiembrie a fost declarată oficial Ziua Bărbatului prin Legea nr. 22/2016, potrivit www.legislatie.just.ro. Aceasta este mai puțin cunoscută decât Ziua Internațională a Femeii, de pe data de 8 martie.

La fel ca data de 8 martie, Ziua Bărbatului nu este zi liberă legală în România. În schimb, autoritățile locale pot organiza manifestări dedicate sărbătorii, conform www.legislatie.just.ro.

În cele 80 de țări, Ziua Bărbatului readuce în discuție subiecte precum echilibrul emoțional și contribuția bărbaților la societate, familia și respinabilitatea.

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