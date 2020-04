„Nu știu nimic de mama. Vă rog să mă contactați urgent dacă ați văzut-o!”. Mesajul disperat al unei românce din Italia

Femeia ar fi vrut să se întoarcă în țară, la copii, însă nimeni nu mai știe nimic de ea.

„Bună, numele mamei mele este Iftene Elena

Ea este mama mea despre care nu mai știu nimic de pe data de 28.03.2020. Ultima dată am vorbit cu ea pe data de 27 .03.2020 la ora 23 și cateva minute. Ea era în Roma acolo lucra pe data de 27 martie. Ea a plecat din locul de muncă, eu am fost anunțată de doamna de acolo și am luat imediat legatura cu mama mea care îmi spune că este într-o gara din Roma. Am vorbit în seara de 27 martie cu ea de mai multe ori (6- 7) iar pe data de 28 martie îi suna telefonul și nu răspundea, iar seara în jurul orei 8 ea a fost activă pe Facebook, am sunat și tot nu îmi răspundea, iar de pe data 29 martie telefonul nu îi mai sună, îmi intră direct căsuța vocală.

Nu știu dacă a ajuns în Romania, nu știu nimic de ea, de aceea am pus această postare, poate cineva a vazut-o și mă poate ajuta cu informații.