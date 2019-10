Dăncilă: Mă aştept ca din punct de vedere al evaluării actului de guvernare, raportul MCV să fie pozitiv

Premierul Viorica Dăncilă spune că se aşteaptă ca raportul MCV să fie pozitiv din punctul de vedere al evaluării actului de guvernare, precizând că nu a greşit nimic din punct de vedere juridic.

"Mă aştept ca, din punct de vedere al evaluării actului de guvernare, raportul MCV să fie pozitiv. Eu spun ceea ce vreau să fie acum. Din punct de vedere al Guvernului României, din punct de vedere al meu ca premier, eu consider că nu am greşit cu nimic din punct de vedere juridic şi sper ca raportul MCV să reflecte acest lucru”, a declarat, luni, Viorica Dăncilă.

Întrebată de înfiinţarea Secţiei pentru Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, Dăncilă a spus că acest lucru nu ţine de guvern.

"Înfiinţarea secţiei speciale nu ţine de guvern. Dacă vă amintiţi, a fost un referendum în care guvernul nu mai are voie să dea ordonanţe de urgenţă şi în plus am spus de fiecare dată că nu o să permit nimănui din guvern, cu atât mai puţin am să fac eu acest lucru, să intervenim în actul de Justiţie. (…) Eu nu îmi asum să fac nimic în care să fie interferenţa politicului în justiţie. Noi suntem un guvern politic, acţiunea noastră ar fi o acţiune politică în justiţie. Vă rog aceeaşi întrebare să i-o puneţi şi domnului Iohannis pentru că dânsul a spus că desfiinţează secţia specială şi tot dânsul a fost cel care a cerut demisia şefului DIICOT”, a mai afirmat Viorica Dăncilă.

