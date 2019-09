Elena Udrea, la Secţia specială pentru magistraţi, ca parte vătămată într-un dosar în care a făcut plângere în 2017, reclamând că un procuror DNA şi alte persoane au "pus la cale" o declaraţie falsă care să o incrimineze

Fostul ministru Elena Udrea s-a prezentat, joi, la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, ca parte vătămată într-un dosar în care a depus o plângere în anul 2017 şi în care susţine că un procuror din DNA şi alte persoane au "pus la cale" o declaraţie falsă care să o incrimineze într-unul dintre dosarele sale.

Elena Udrea se află, joi, la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, unde dă declaraţiii într-un dosar deschis în urma unei plângeri făcute de ea în anul 2017. "Parte vătămată, într-un dosar referitor la o plângere pe care am depus-o la Parchetul General în 2017 împotriva domnului procuror Bulancea, a doamnei Ana Dama şi domnului Popovici. Eu cred că este corect să se ancheteze şi procurorii, atunci când fac abuzuri, sau magistraţii, atunci când fac abuzuri", a spus Elena Udrea la Antena 3.

Udrea a adăugat că urmează să vadă ce s-a întâmplat în dosar după ce, în 2017, după depunerea plângerii, fostul ministru spune că a depus şi înregistrări telefonice, dar şi alte dovezi. "La vremea respectivă eu depusesem înregistrări telefonice, comunicarea cu un anumit personaj care rămăsese secret, dar eu aveam fotografii cu persoana respectivă, care susţinea că are înregistrări cum aceşti domni şi doamna procuror puneau la cale o declaraţie falsă împotriva mea într-un dosar care se află în instanţă, de altfel", a mai afirmat Elena Udrea. Fostul ministru a spus că are dovezi în acest sens şi că a aflat cine este persoana ţinută secretă în dosarul său. "Eu cred că acest caz va fi curând probat şi atunci vom vedea care sunt consecinţele pentru cei care au ţinut neapărat să-mi facă mie serie nesfârşită de dosare”, a precizat aceasta. În luna mai a anului 2017, Elena Udrea a declara, pentru News.ro, că a depus o plângere la Parchetul General după ce a primit informaţii că cel puţin un martor a fost determinat de procurorii DNA care instrumentează dosarul referitor la finanţarea campaniei electorale din 2009 să facă afirmaţii în aşa fel încât să fie acuzatoare la adresa sa, ea precizând că deţine probe în acest sens. "Am făcut o plângere la Parchet pentru că am fost contactată indirect de către o persoană care susţine şi parţial a probat în discuţii pe WhatsApp şi Telegram că deţine o înregistrare audio din biroul unui procuror prin care se demonstrează că procurori şi poliţişti din DNA, care instrumentează dosarul care mă priveşte referitor la finanţarea campaniei electorale din 2009, au determinat cel puţin un martor să dea o declaraţie într-un anume fel în aşa fel încât să fie acuzatoare la adresa mea. Am convorbirea dintre persoana care susţine că are această înregistrare şi persoana care a fost contactată, am un telefon mobil care mi-a fost transmis dar care este criptat şi care conform susţinerilor deţinătorului înregistrării ar trebui să conţină un fragment din înregistrarea audio ca probă că înregistrarea există. Deci am indicat câteva mijloace de probă prin care procurorii de la Parchetul General pot ajunge azi la cel care susţine că are respectiva înregistare, cât şi la înregistrarea însăşi”, spunea, la acel moment, Elena Udrea. Fostul ministru preciza că i s-au cerut 10.000 de euro pentru a i se pune la dispoziţie înregistrarea respectivă. ”Mi-a fost cerută o sumă de bani de 10.000 de euro pentru a mi se pune la dispoziţie această înregistrare. Eu sunt un simplu cetăţean, n-am cum să fac anchete şi să pot să ajung la deţinătorul înregistrării, aşa că am apelat la instituţiile statului. Pe mine mă interesează pentru că eu oricum susţin de când mi se întâmplă nebunia asta cu acuzaţiile că anchetele împotriva mea sunt direcţionate şi sunt obţinute mărturii la presiune. Am avut toate indiciile să cred că este adevărat şi că această discuţie a existat şi că această înregistrare există”, mai spunea Udrea. ”Din experienţa mea, cu regret cred că nu va curge ca o anchetă normală, cred că sunt premise să fie ceva tergiversat, să se încerce să se ascundă această anchetă. Eu am făcut plângerea, până la urmă la un moment dat lucrurile în România sunt convinsă că vor funcţiona legal”, a conchis Udrea. În dosarul privind campania prezidenţială din 2009 sunt acuzaţi Elena Udrea, Ioana Băsescu, fiica cea mare a preşedintelui Traian Băsescu, Gheorghe Nastasia, Victor Tarhon, Ioan Silviu Wagner, fost director general al Oil Terminal, omul de afaceri Giovanni Mario Francesco, fostul concubin al Ioanei Băsescu, consultantul politic şi jurnalistul Dan Andronic.

Sursa : news.ro