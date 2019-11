Viorica Dăncilă, mesaj tranșant la adresa lui Klaus Iohannis: ”Această aroganță a președintelui este de neînțeles!”

„Mi-aș fi dorit ca în această seară să fiu aici cu contracandidatul meu Klaus Iohannis pentru o dezbatere, pentru ca oamenii să ne vadă așa cum suntem și să dăm dovadă de respect pentru români. Și mai ales să le dăm socoteală românilor asupra activității pe care am desfășurat-o. Klaus Iohannis în calitate de președinte al României, eu în calitate de premier”, a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3.

De asemenea, ea a declarat că decizia președintelui de a nu accepta o dezbatere va sfida o parte din populația țării.

„Președintele are datoria de a îi respecta pe români, atât pe românii care l-au votat, cât și pe cei care nu l-au votat. Dânsul nu vrea o dezbatere, vrea un monolog. Înțeleg că nu prea are ce să spună în cinci ani de activitate. Poate nu are ce justifica nici pentru cinci luni. Această aroganță, acea autosuficiență a domnului Iohannis este de neînțeles. A fi președintele României înseamnă să te adresezi tuturor românilor. Klaus Iohannis are un discurs extremist. Am văzut un președinte care jignește, un președinte care consideră că cineva este demn sau nu este demn de a avea o confrunare cu domnia sa. Nu este un compartament demn de președinte. Peste tot există o confruntare. Klaus Iohannis fuge de frică. Îi este frică că românii îi vor cere socoteală pentru ceea ce a făcut în cei cinci ani”, a precizat Viorica Dăncilă, joi, la Sinteza Zilei.