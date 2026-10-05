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6 octombrie, zi importantă pentru creștini. Viața Sfântului Apostol Toma. De ce este bine să mănânci pâine la micul dejun astăzi

Pe 6 octombrie, creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 12:55 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 07:18
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În jurul acestei zile s-au păstrat de-a lungul timpului numeroase tradiții și credințe populare. Printre acestea se numără și obiceiul de a avea pâine pe masă la micul dejun, despre care se spune că ar aduce belșug și bunăstare în casă.

6 octombrie, zi importantă pentru creștini. Viața Sfântului Apostol Toma

Sfântul Apostol Toma, originar din Galileea, este cunoscut în special pentru momentul în care s-a îndoit de Învierea lui Iisus Hristos. În Duminica Învierii, Toma nu se afla alături de ceilalți ucenici atunci când Mântuitorul li S-a arătat.

Auzind mărturia celorlalți Apostoli, care i-au spus că L-au văzut pe Domnul, Toma a afirmat că nu va crede până când nu va vedea cu ochii săi și nu va atinge rănile lui Iisus.

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După opt zile, Mântuitorul S-a arătat din nou Apostolilor, iar Toma era de această dată împreună cu ei. Iisus i-a cerut să-și apropie degetul și să-I atingă rănile, spunându-i să nu fie necredincios, ci credincios.

În fața acestei dovezi, Apostolul Toma a rostit celebra mărturisire: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”

Îndoiala lui Toma a avut, potrivit tradiției creștine, un rol important în întărirea mărturiei despre Învierea Mântuitorului. Prin atingerea rănilor, Apostolul s-a încredințat că Iisus Hristos a înviat cu același trup în care a pătimit.

Toma nu a fost însă un apostol lipsit de credință. Dimpotrivă, înainte de învierea lui Lazăr, atunci când ceilalți ucenici se temeau să meargă în Iudeea, el le-a spus: „Să mergem și noi și să murim cu El” (Ioan 11, 16).

După Cincizecime, Sfântul Apostol Toma a plecat să propovăduiască Evanghelia și a ajuns până în părțile Indiei, unde, potrivit tradiției, a avut parte de un sfârșit martiric, arată doxologia.ro.

Tradiții și credințe populare de 6 octombrie

În jurul zilei de 6 octombrie s-au păstrat și o serie de credințe populare legate de vreme și de felul în care va fi iarna.

Se spune că ceața din această zi ar anunța un an roditor, în timp ce buruienile crescute foarte înalte ar fi semn că urmează o iarnă cu multă zăpadă. De asemenea, lipsa ciupercilor din pădure era considerată, în tradiția populară, un semn al unei ierni grele.

Tot în această perioadă, oamenii se pregăteau pentru lunile reci și își făceau provizii. Cămările, hambarele și pivnițele erau umplute cu cele necesare pentru iarnă.

Ce nu este bine să faci pe 6 octombrie

Potrivit unor credințe populare, în această zi nu este bine să fii leneș, să vorbești fără rost sau să te lauzi cu economiile pe care le ai.

De asemenea, exista credința că nu trebuie refuzată pâinea sau pomana oferită celor nevoiași. Se spunea că un asemenea gest ar putea atrage sărăcia asupra casei.

De ce se spune că trebuie să mănânci pâine la micul dejun

O tradiție populară spune că, pe 6 octombrie, este bine ca pâinea să nu lipsească de pe masă. În unele zone se obișnuia ca în această zi să fie coaptă o pâine proaspătă, iar coaja acesteia să fie oferită celor bolnavi, despre care se credea că îi poate ajuta să se însănătoșească.

Totodată, se spune că o bucată de pâine consumată la micul dejun în această zi ar aduce belșug, bunăstare și fericire în casă pe parcursul întregului an.

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