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Calendar ortodox 17 noiembrie 2026. Cine a fost Sfântul Grigorie Taumaturgul, făcătorul de minuni, și de ce este cinstit

Calendar ortodox 17 noiembrie 2026. Cine a fost Sfântul Grigorie Taumaturgul, făcătorul de minuni, ce miracole îi sunt atribuite și de ce este cinstit de credincioși.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 17:24 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 17:25
Calendar ortodox 17 noiembrie 2026. Cine a fost Sfântul Grigorie Taumaturgul, făcătorul de minuni, și de ce este cinstit | Shutterstock
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Calendarul ortodox din 17 noiembrie 2026 îl pomenește pe Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, cunoscut în tradiția creștină drept făcătorul de minuni. Tot în această zi sunt cinstiți Sfântul Ierarh Ghenadie, patriarhul Constantinopolului, și Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul.

Sfântul Grigorie Taumaturgul este una dintre personalitățile importante ale creștinismului timpuriu. A rămas în istoria Bisericii datorită credinței sale puternice, a activității misionare și a numeroaselor minuni care îi sunt atribuite. Viața sa este un exemplu de devotament și de slujire a lui Dumnezeu.

Cine a fost Sfântul

Sfântul Grigorie Taumaturgul s-a născut în jurul anului 213, în cetatea Neocezareea din Pont, într-o familie păgână înstărită. Numele său de la naștere a fost Teodor. A beneficiat de o educație aleasă și a studiat discipline precum filosofia și dreptul, fiind pregătit pentru o carieră importantă.

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Drumul său avea însă să se schimbe după ce a ajuns în Cezareea Palestinei, unde l-a cunoscut pe marele teolog Origen. Impresionat de învățăturile acestuia, Grigorie a început să aprofundeze creștinismul și, în cele din urmă, a îmbrățișat credința în Hristos. A rămas alături de Origen pentru a studia Sfintele Scripturi și învățăturile creștine.

După încheierea studiilor, s-a întors în ținutul natal, unde intenționa să ducă o viață retrasă, dedicată rugăciunii. Planurile sale s-au schimbat atunci când episcopul Fedim al Amasiei l-a ales pentru a conduce comunitatea creștină din Neocezareea. A fost hirotonit episcop în jurul anului 240.

Potrivit tradiției, în momentul în care a preluat conducerea comunității, în cetate existau doar 17 creștini. Prin predicile, activitatea și exemplul său, numărul credincioșilor a crescut considerabil. Se spune că, la sfârșitul vieții sale, în Neocezareea mai rămăseseră doar 17 păgâni.

De ce i se spune Sfântul Grigorie Taumaturgul, făcătorul de minuni

Numele de Taumaturgul provine din grecescul „thaumatourgos” și înseamnă „făcător de minuni”. Sfântul Grigorie a primit această denumire datorită minunilor care, potrivit relatărilor bisericești, s-au petrecut prin rugăciunile și credința sa.

Printre cele mai cunoscute întâmplări din viața sa se numără vindecările bolnavilor, alungarea duhurilor necurate și ajutorul oferit celor aflați în situații dificile. Tradiția povestește și despre o minune prin care ar fi reușit să schimbe cursul unui lac, astfel încât doi frați care se certau pentru stăpânirea acestuia să nu mai aibă motiv de dispută, scrie Doxologia.ro.

O altă relatare vorbește despre puterea rugăciunii sale în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor. Când soldații au venit să-i caute pe credincioșii ascunși pe un munte, Sfântul Grigorie s-ar fi rugat împreună cu diaconul său. Potrivit tradiției, persecutorii nu au reușit să-i vadă, deși au trecut de mai multe ori pe lângă locul în care se aflau.

Dincolo de minunile care i-au adus renumele, Sfântul Grigorie este cinstit pentru contribuția sa la răspândirea creștinismului și pentru felul în care și-a îndrumat comunitatea. A trecut la cele veșnice în jurul anului 270-275, după aproximativ trei decenii de slujire episcopală.

Ce semnificație are ziua de 17 noiembrie în calendarul ortodox

În fiecare an, la 17 noiembrie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Grigorie Taumaturgul, alături de ceilalți sfinți ai zilei. Credincioșii îi cinstesc memoria și îi pot adresa rugăciuni pentru ajutor, sănătate și întărire în credință.

În 2026, data de 17 noiembrie cade într-o zi de marți și se află în perioada Postului Nașterii Domnului, început la 15 noiembrie. Conform rânduielilor pentru această zi, este dezlegare la untdelemn și vin.

Pomenirea Sfântului Grigorie Taumaturgul amintește, astfel, de puterea credinței, de importanța rugăciunii și de rolul pe care îl poate avea un om dedicat în viața unei comunități.

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