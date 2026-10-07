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Ce sfinți sunt sărbătoriți pe 7 octombrie 2026. O parte din moaștele lor se află în România

Pe 7 octombrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește mai mulți sfinți, printre care Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah, care sunt marcați cu cruce. Capetele celor doi sfinți se află la Mitropolia din Craiova, în timp ce o parte din moaște se află la biserica Palatului Cotroceni.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 07:00 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 22:05
O parte din moaștele Sfinților Serghie și Vah se află în București | Profimedia
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Pe 7 octombrie, sunt prăznuiți Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah, dar mai sunt pomeniți și Sfântul Mucenic Polihronie, Sfântul Mucenic Chesarie, diaconul, Sfântul Mucenic Iulian, preotul, precum și Sfântul Iosif din Khevi. În calendarul ortodox, primii doi dintre ei apar marcați cu cruce, potrivit doxologia.ro.

O parte din moaștele Sfinților Serghie și Vah se află în București

Capetele Sfinților Serghie și Vah se află la Mitropolia din Craiova. O parte din moaștele lor găsim și în București, la biserica Palatului Cotroceni din București, potrivit basilica.ro.

Moaștele au fost aduse, inițial, la Mănăstirea Curtea de Argeș, la ordinul domnitorului Neagoe Basarab, dar în 1949 au fost mutate la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, după decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, mai scrie sursa citată mai sus.

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Marți, 6 octombrie, va avea loc o procesiune cu moaștele Sfinților Serghie și Vah. Mitropolia Olteniei a anunțat că procesiunea va începe la ora 19:00 și se desfășura în jurul Catedralei Mitropolitane din Craiova. Miercuri, pe 7 octombrie, tot acolo are loc Acatistul Sfinților Serghie și Vah, la ora 08:00, iar mai apoi va avea loc Sfânta Liturghie Arhierească.

Biserica Ortodoxă îi consideră pe Sfinții Serghie și Vah martiri

Sfinții Serghie și Vah au trăit la sfârșitul secolului al III-lea – începutul secolului al IV-lea, în timpul împăratului Maximian Daia, cel care i-a obligat să aducă jertfe zeilor. Sfinții erau creștini și au fost obligați să intre într-un templu și să i se închine lui Zeus, scrie ziarullumina.ro.

Sfinții Serghie și Vah au refuzat și au recunoscut că îi sunt credincioși lui Dumnezeu. Se spune că amândoi au trecut prin niște chinuri cumplite. Sfântul Serghie a fost supus la tortură și mai apoi decapitat, iar Sfântul Vah biciuit până la moarte. Creștinii au început după moartea lui să îi considere martiri.

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