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Începe pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026. Ce se întâmplă anul acesta pentru prima dată la Iași

Iașiul intră, începând de joi, 8 octombrie 2026, în atmosfera unuia dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 15:10 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 15:22
Începe pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026. Ce se întâmplă anul acesta pentru prima dată la Iași | Shutterstock
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Pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva se desfășoară până pe 15 octombrie, perioadă în care credincioșii se pot închina atât la moaștele ocrotitoarei Moldovei, cât și la cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Începe pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026

Potrivit Arhiepiscopiei Iașilor, debutul oficial are loc pe 8 octombrie, la ora 06:00, cu Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. La 06:30, cele două racle sunt purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane, iar la ora 07:00 sunt așezate în baldachinul amenajat pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Moaștele vor rămâne în exterior pe durata perioadei de vârf a pelerinajului, până când fluxul credincioșilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei, moment estimat pentru începutul zilei de 15 octombrie.

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Programul pelerinajului de la Iași, zi de zi

În perioada 8-15 octombrie sunt programate numeroase slujbe, procesiuni și momente de rugăciune.

Joi, 8 octombrie – Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva începe la ora 06:00, urmat de procesiunea cu moaștele, la 06:30. De la ora 07:00, acestea sunt așezate în baldachin. În aceeași zi sunt programate Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie, iar între 16:00 și 18:00 au loc Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Vineri, 9 octombrie – Între 07:00 și 11:00 au loc Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. După-amiaza, între 16:00 și 18:00, sunt programate Vecernia și Paraclisul.

Sâmbătă, 10 octombrie – Programul liturgic începe la 07:00. La ora 16:00 este programat Paraclisul, iar seara, între 19:00 și 23:00, are loc slujba de priveghere, împreună cu slujba Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Duminică, 11 octombrie – Dimineața este programată Sfânta Liturghie arhierească. Între 16:00 și 17:00 au loc Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva. Momentul central al serii este „Calea Sfinților”, între 19:00 și 20:30, procesiune în cadrul căreia moaștele celor doi sfinți sunt purtate pe străzile din zona Catedralei.

Luni, 12 octombrie – De la 07:00 sunt programate Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie. După-amiaza are loc Paraclisul Sfintei Parascheva, iar între 19:00 și 23:00 este programată privegherea dedicată Sfântului Apostol Andrei.

Marți, 13 octombrie – Programul începe la 07:00 cu Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie. De la 16:00 are loc Paraclisul, iar noaptea, între 21:00 și 03:00, este programată o slujbă de priveghere care include Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie.

Miercuri, 14 octombrie – Este ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva. Dimineața, între 07:00 și 09:00, sunt programate Miezonoptica, Acatistul, Ceasurile și Doxologia Mare. Sfânta Liturghie începe la ora 09:30, pe podiumul amplasat în apropierea altarului Catedralei Mitropolitane. Pentru cei aflați la distanță, slujba va putea fi urmărită pe ecrane amplasate în mai multe zone.

Joi, 15 octombrie – Ultima zi a programului oficial începe la 07:00 cu Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie. Între 16:00 și 18:00 sunt programate Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Pentru informații în timpul pelerinajului, Arhiepiscopia Iașilor pune la dispoziția credincioșilor numerele 0757.57.91.00 și 0757.033.466. Totodată, pe Doxologia și pe site-ul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei va fi afișată în timp real poziția capătului rândului de pelerini.

Cine a fost Sfânta Cuvioasă Parascheva

Potrivit informațiilor publicate de Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta Parascheva s-a născut în Epivata, pe țărmul Mării Marmara, în prima jumătate a secolului al XI-lea. Și-a dedicat viața rugăciunii, postului și milosteniei și a intrat în monahism la Constantinopol. A petrecut apoi o perioadă la Mănăstirea Maicii Domnului din Heracleea Pontului și a mers în Țara Sfântă, înainte de a reveni în patria natală. A murit la vârsta de aproximativ 27 de ani.

După moarte, moaștele sale au fost descoperite și depuse spre venerare în Epivata. De-a lungul timpului, acestea au trecut prin Târnovo, Belgrad și Constantinopol. În 1641, în timpul domniei lui Vasile Lupu, racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost adusă la Iași și așezată la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”.

După incendiul din 1888, moaștele au fost mutate în noua Catedrală Mitropolitană din Iași. Potrivit Catedralei, racla a fost cuprinsă de flăcări, însă moaștele au rămas neatinse, episod considerat de Biserică o minune.

Mărturii despre minunile Sfintei Parascheva

Catedrala Mitropolitană din Iași are o secțiune dedicată mărturiilor despre minunile atribuite Sfintei Cuvioase Parascheva. Acolo sunt publicate relatări ale unor credincioși care vorbesc despre vindecări, ajutor în perioade dificile, protecție și momente pe care le consideră răspunsuri la rugăciuni.

Printre mărturiile publicate se află povestea unei femei care spune că a simțit o ameliorare imediată după ce s-a rugat la racla Sfintei, precum și relatarea unei persoane care vorbește despre ajutor primit pentru probleme de sănătate și situații familiale. Acestea sunt prezentate de sursa bisericească drept mărturii personale ale credincioșilor, nu drept constatări medicale independente.

În fiecare toamnă, aceste tradiții și mărturii îi aduc la Iași pe credincioși din întreaga țară. Pentru mulți dintre ei, zilele de pelerinaj reprezintă un moment de rugăciune, reculegere și speranță, în jurul uneia dintre cele mai importante sărbători religioase ale Moldovei.

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