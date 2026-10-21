Rugăciunea pe care o poți rosti pe 21 octombrie, de Sfinții Mărturisitori. Cuvinte pentru liniște și întărire sufletească

Rugăciunea pe care o poți rosti pe 21 octombrie, de Sfinții Mărturisitori, pentru liniște sufletească, credință, speranță și putere în momentele dificile.

Pe 21 octombrie, credincioșii îi cinstesc pe Sfinții Mărturisitori și își îndreaptă gândurile către rugăciune, credință și speranță. Este un moment potrivit pentru reculegere și pentru a cere ajutor în clipele grele. Iată o rugăciune pe care o poți rosti pentru liniște sufletească, putere și ocrotire.

Rugăciunea pe care o poți rosti pe 21 octombrie, de Sfinții Mărturisitori

Ziua de 21 octombrie este un prilej de rugăciune și reculegere pentru credincioșii care își doresc mai multă liniște sufletească și putere în momentele dificile.

Rugăciunea poate fi un sprijin pentru cei care se confruntă cu griji, neliniști sau probleme și caută alinare sufletească. Nu este nevoie de cuvinte complicate. Important este ca rugăciunea să fie rostită cu sinceritate și credință, din dorința de a găsi pace și curaj.

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„Condac 1

Veniți, toți iubitorii de Hristos, la prăznuirea fericiților mărturisitori Visarion, Sofronie și Oprea, care au slujit adevărului și au mărturisit dreapta credință și cinstind cu evlavie ostenelile lor și lăudându-i, așa să zicem: bucurați-vă, bunilor mărturisitori și râvnitori ai adevărului!

Icos 1

Stâlpare aleasă, din rădăcină sănătoasă, ai odrăslit Visarioane și din pruncie ai învățat dreapta credință. Chipul cel îngeresc l-ai luat asupră-ți din tinerețe și viața cea îngerească o ai urmat după cuviință. Pentru aceasta și noi, smeriții, cu laude te cinstim, zicând ție: Bucură-te, cela ce ai răsărit din părinți credincioși vlăstar ales; Bucură-te, că, din copilărie, pe urmele sfinților ai mers; Bucură-te, cela ce, prin Sfântul Botez, harul dumnezeiesc ai primit; Bucură-te, că întru totul vrednic de sfințitul ierarh al cărui nume ai purtat, toată viața te-ai dovedit; Bucură-te, cela ce de tânăr multe locașuri sfinte ai cercetat; Bucură-te, că din izvorul credinței ortodoxe din belșug te-ai adapat; Bucură-te, cela ce și la Sfântul Mormânt cu evlavie ai ajuns; Bucură-te, că acolo cu lacrimi fierbinți, de bucurie, ai plâns; Bucură-te, cela ce în lavra Sfântului Sava ai fost călugărit; Bucură-te, că de atunci și numele de Visarion tu ai primit; Bucură-te, cela ce, toată viața, pe cărările curăției ai umblat; Bucură-te, că totdeauna spre cele înalte ai cugetat; Bucură-te, Cuvioase Visarioane, care cu mare râvna Ortodoxia ai apărat!

Condac 2

Plecat-ai, Cuvioase Visarioane, după primirea călugăriei, de la Sfântul Mormânt și ai venit în Slovenia, la mănăstirea Pacra, unde te-ai nevoit timp de șapte ani, cu smerenie și cu aleasă râvnă, în treapta diaconiei, după care, ca un ales nevoitor și de harul preoției te-ai învrednicit, slujind lui Dumnezeu și cântând: Aliluia!

Icos 2

Alt râvnitor, asemenea lui Ilie te-ai aratat, Cuvioase Sofronie, din copilărie învățând, de la ai tăi părinți, dreapta credință și ai alergat în calea poruncilor Domnului, neținând seama de ispitele lumești. Pentru aceasta te lăudăm, zicând ție: Bucură-te, cela ce, în Cioara Sebeșului, ca o floare ai înflorit; Bucură-te, că de copil dragoste de cele sfinte ai dovedit; Bucură-te, cela ce în Țara Românească multă osârdie ai arătat; Bucură-te, că prin viețuirea ta cea aleasă pe toți ai minunat; Bucură-te, cela ce de acolo, în Transilvania, iarăși te-ai înapoiat; Bucură-te, că tuturor pildă de viață curată te-ai arătat; Bucură-te, cela ce în codrii de lângă Cioara mare sălaș de cuvioșie ai zidit; Bucură-te, că pe cei ce au venit la tine, totdeauna cu drag i-ai povățuit; Bucură-te, cela ce ispitirile diavolului pe toate le-ai nimicit; Bucură-te, că meștesugirile celui rău cu hotărâre pururea le-ai zdrobit; Bucură-te, cela ce către dragostea lui Hristos pe toți i-ai îndemnat; Bucură-te, că în Sebeșul Albei dreapta credință ai învățat; Bucură-te, Cuvioase Sofronie, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat!

Condac 3

Străbătut-ai, cu multă osteneală, ținuturile transilvănene, Cuvioase Sofronie, îndemnând pe cei binecredincioși să nu se depărteze de la staulul Bisericii celei dreptmăritoare, ci stând cu toții neclintiți în credință, să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3

Săliștea Sibiului acum duhovnicește se veselește, împreună cu toată obștea creștinilor dreptcredincioși, la prăznuirea Sfântului Mucenic Oprea, cel ce înflăcărat de râvna pentru adevăr și pentru apărarea Ortodoxiei s-a arătat. Pentru aceasta și noi, smeriții, cu dragoste să-l laudăm, zicând: Bucură-te, cela ce ești al Săliștii Sibiului aleasă floare; Bucură-te, că ai fost fiu credincios al Bisericii dreptmăritoare; Bucură-te, cela ce cu lucrarea pământului te-ai îndeletnicit; Bucură-te, că și de suflet, deopotrivă, cu sârg te-ai îngrijit; Bucură-te, cela ce în dreapta credință a strămoșilor ai trăit; Bucură-te, că viața bine-plăcută Domnului ți-ai agonisit; Bucură-te, cela ce prin post și rugăciune sufletul ți-ai întărit; Bucură-te, că prin binecuvăntari de la preoți calea ți-ai gătit; Bucură-te, cela ce în ținutul Săliștii pe frați i-ai povățuit; Bucură-te, că pe toți cei ce pătimeau, cu dragoste i-ai sprijnit; Bucură-te, cela ce împotriva asupritorilor, pavăza ai stat; Bucură-te, cela ce pentru dreapta credință, prigoane mari ai îndurat; Bucură-te, Mucenice Oprea, care cu mare râvnă, credința ai apărat!

Condac 4

Omule al lui Dumnezeu și mucenice al lui Hristos, Oprea, tu cu inima arzătoare ai apărat dreapta credință și pe toți i-ai învățat adevărul, iar pe cei ce nu s-au clătinat de la credința ortodoxă, i-ai apărat cu jertfa vieții tale, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 4

După ce te-ai învrednicit de treapta preoției, Visarioane, iarăși ai călătorit la Sfântul Mormânt, de unde, întorcându-te în Țara Transilvaniei, cu mare îndrăzneală ai înfruntat prigoana ce s-a pornit asupra Bisericii dreptmăritoare și pe toți i-ai întărit în dreapta credință. Pentru aceasta, te lăudăm, zicând ție: Bucură-te, cela ce de la Sfântul Mormânt iarăși la ai tăi ai venit; Bucură-te, că tuturor cu putere multă le-ai propovăduit; Bucură-te, cela ce peste tot, ca un izbăvitor erai primit; Bucură-te, cela ce de mulțimea credincioșilor erai însoțit; Bucură-te, cela ce cu sunete de clopote erai întâmpinat; Bucură-te, că de credincioși cu făclii aprinse erai așteptat; Bucură-te, că la dreapta credință pe toți i-ai înflăcărat; Bucură-te, cela ce în adunări, cu putere, adevărul ai vestit; Bucură-te, cela ce rânduiala călugărească niciodată nu o ai părăsit; Bucură-te, că în aspra înfrânare tot timpul ai viețuit; Bucură-te, cela ce cu harul de sus, izvor de apă ai arătat; Bucură-te, cela ce schitul de la Foltea l-ai ridicat; Bucură-te, Cuvioase Visarioane, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat!

Condac 5

Având în minte învățătura marelui Pavel, în toate zilele îți întăreai trupul cu aspra înfrânare, Cuvioase Sofronie, și cu pilda vieții tale îndemnai pe toți să laude pe Dumnezeu și să-i cânte: Aliluia!

Icos 5

Pentru mărturisirea dreptei credințe ai fost aruncat, Cuvioase Sofronie, în temnița Bobâlna, de unde, după cumplite pătimiri, iarăși ai ieșit cu mila lui Dumnezeu și te-ai nevoit să predici mai departe Crucea lui Hristos, bucurie făcând celor dreptcredincioși. Pentru care și noi te lăudăm, grăind ție: Bucură-te, Cuvioase Sofronie, că pentru credință, în temniță ai fost aruncat; Bucură-te, că prin aceasta, sfinților mărturisitori ai urmat; Bucură-te, cela ce, după ieșirea din temniță, în părțile Zarandului ai venit; Bucură-te, ca și în Munții Apuseni râvna credinței te-a călăuzit; Bucura-te, cela ce, pentru credința ta, iarăși ai fost prins și legat; Bucură-te, ca în temnița din Abrud cei răi din nou te-au aruncat; Bucură-te, cela ce, după voia lui Dumnezeu, cu ajutorul credincioșilor din legături ai fost slobozit; Bucură-te, că la multe și mari mulțimi de credincioși ai propovăduit; Bucură-te, cela ce în păstrarea dreptei credințe pe frați i-ai întărit; Bucură-te, că prin faptă și cuvânt necurmat pe Domnul ai preamărit; Bucură-te, cela ce pe frații tăi, cu pavăza credinței i-ai intrarmat; Bucură-te, că nu de la tine, ci de la Domnul, tuturor ai predicat; Bucură-te, Cuvioase Sofronie, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat!

Condac 6

Legatu-s-au cu jurământ cei binecredincioși în soboarele pe care le țineau, că nu-și vor părăsi dreapta credință pe care au primit-o de la strămoși și ea vor rămâne pururea fii binecinstitori ai Bisericii Răsăritului spre mărirea lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icos 6

Văzând că Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare este asuprită și prigonită, te-ai ridicat Oprea, cu inima vitează, întru apărarea dreptei credințe, neluând seama la primejdiile și chinurile care te așteptau. Pentru aceasta mulțimea dreptcredincioșilor te laudă, împreună cu noi zicând ție: Bucură-te, cela ce, plin de curaj, la căpetenia țării te-ai înfățișat; Bucură-te, că despre nedreapta prigoana a fraților tăi i-ai cuvântat; Bucură-te, cela ce ca un răzvrătitor de mulțimi ai fost defăimat; Bucură-te, căci cu temnițe și chinuri grele te-au amenințat; Bucură-te, cela ce, pentru dreptate, până la Viena te-ai ostenit; Bucură-te, că pentru legea străbună și acolo te-ai nevoit; Bucură-te, că rugul ostenelilor tale adevărul a luminat; Bucură-te, cela ce nădejdea întreagă întru Domnul ți-ai întemeiat; Bucură-te, că în tot timpul viclenia asupritoritor ai vădit; Bucură-te, că până în sfârșit înșelătoria lor nu te-a biruit; Bucură-te, cela ce și a doua oară la Viena te-ai înfățișat; Bucură-te, că, pentru dreptate, necontenit Domnului te-ai rugat; Bucură-te, Mucenice Oprea, care cu mare râvnă credința ai apărat!

Condac 7

La înapoierea de la Viena, punându-se la cale întemnițarea ta, Mucenice Oprea, te-ai oprit în Banat, împreună cu preotul Moise, care te însoțea. Și pe când aici te aflai au venit la tine preotul Ioan din Poiana și Ianeș din Galeș, împreună cu mulțime de credincioți ca să te roage să mergi din nou la ocârmuitorii din Viena întru apărarea dreptei credințe. Deci ai plecat iarăși la drum cu nădejdea nestrămutată în Dumnezeul dreptății Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icos 7

Propovăduit-ai dreapta credință cu mare îndrăzneală, Cuvioase Visarioane în părțile Dobrei, Devei Orăștiei, Bălgradului și Săliștei iar mulțimea care te aștepta, însufletiță de mari nădejdi și de bucurie duhovnicească, îți aducea cuvenita cinstire, ca unui trimis al lui Dumnezeu. Pentru aceasta și noi, smeriții, lăudându-te, zicem ție: Bucură-te, cela ce și pe cei din Sibiu să-i încurajezi ai voit; Bucură-te, că multă milă ți s-a făcut de ei, pentru cât au patimit; Bucură-te, cela ce pe cale ai fost prins și târât în judecată; Bucură-te, că nici măcar o clipă cinstea nu ți-ai lăsat-o plecată; Bucură-te, cela ce hotărât credința cea dreaptă ai mărturisit; Bucură-te, căci cu limbă înțeleaptă, adevărul le-ai descoperit; Bucură-te, cela ce a prigonitorilor rea voință, ai mustrat; Bucură-te, că la pocăință și pe aceia i-ai îndemnat; Bucură-te, cela ce ai mângâiat pe frații tăi în restriște și nevoi; Bucură-te, că și astăzi din ceruri, ești alături de noi; Bucură-te, cela ce cu pilda vieții tale, pe toți ai luminat; Bucură-te, că în patimiri și necazuri i-ai îmbărbătat; Bucură-te, Cuvioase Visarioane, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat!

Condac 8

Izvor de lumină și de dreapta credință te-ai arătat, Cuvioase Visarioane, și facerile tale de bine peste toți s-au revărsat; iar noi laudă aducem Atotputernicului Dumnezeu și cântăm: Aliluia!

Icos 8

În multe rânduri, i-ai adunat pe credincioși în jurul tău, Cuvioase Sofronie, și i-ai învățat să țină cu tărie credința ortodoxă cea primită de la părinți și să fie gata cu toții pentru apărarea adevărului. Pentru aceasta, cu evlavie te cinstim pe tine, zicând: Bucură-te, râvnitor al așezămintelor apostolești; Bucură-te, păstorule dârz al hotărârilor sobornicești; Bucură-te, al Bisericii dreptmăritoare slujitor adevărat; Bucură-te, al Ortodoxiei noastre strămoșești, stâlp neclătinat; Bucură-te, cela ce pe potrivnici fără sfială i-ai vădit; Bucură-te, că de dorul dreptății și al credinței adevărate, pururea ai fost călăuzit; Bucură-te, cela ce, de la Duhul Sfânt, adevărul tuturor ai grăit; Bucură-te, că pe stânca dreptei credințe sufletele tuturor le-ai întărit; Bucură-te, că graiurile tale erau întocmai ca vârtejul de foc ce se arată pe cale; Bucură-te, că sufletele credincioșilor, de pretutindeni se aprindea de dragostea către Domnul la auzul propovăduirii tale; Bucură-te, cela ce nădejdile credincioșilor nu le-ai spulberat; Bucură-te, că în necazuri pe toți credincioșii cu sârguința i-ai îmbărbătat; Bucură-te, Cuvioase Sofronie, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat!

Condac 9

Adusu-Și-a aminte Dumnezeu de rugăciunile tale, Cuvioase Sofronie, pe care le-ai făcut pentru întărirea dreptei credințe, pentru că cei ce mai înainte fuseseră smulși din staulul Ortodoxiei iarăși au venit la sânul Bisericii mame, ca împreună cu tine, care te afli în ceruri să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 9

Apărat-ai Mucenice Oprea cu multă tărie dreapta credință înaintea ocârmuitorilor asupritori de la care cu stăruință ai cerut de atâtea ori dreptate și libertatea credinței strămoșești pentru frații tăi asupriți. Dar ai fost prins, legat și aruncat în grea temniță unde pentru dreapta credință ai suferit până la moarte. Pentru aceasta, lăudând cu evlavie pătimirea ta mucenicească, te fericim pe tine, zicând: Bucură-te, stâlpare prea aleasă a Bisericii noastre strămoșești; Bucură-te, mlădiță bună și roditoare, care tuturor viața duhovnicească rodești; Bucură-te, cela ce întocmai ca sfinții lupta cea bună ai luptat; Bucură-te, că de nimeni niciodată, nu te-ai lăsat înfricoșat; Bucură-te, cela ce a treia oară drumul Vienei ai luat; Bucură-te, că acolo o nouă jalbă cu hotărâre ai înfățișat; Bucură-te, cela ce ai crezut cu tărie, că, până la urmă, dreptatea va veni; Bucură-te, cel ce ai fost încredințat că libertatea va birui; Bucură-te, că talantul ce li s-a încredințat fără încetare l-ai înmulțit; Bucură-te, că în toată viața ta, prin faptă, ai arătat rod însutit; Bucură-te, cela ce cu gura ai mărturisit adevărul fără șovăire; Bucură-te, căci cu inima ta ai crezut, în dreptatea celor ai tăi, fără de îndoire; Bucură-te, Mucenice Oprea, care cu mare râvnă credința ai apărat!

Condac 10

Trimis ai fost în trei rânduri cu jalba în cetatea împărătească de la Viena, spre apărarea dreptei credințe și înaintea stăpânitorilor de acolo, cu hotărâre neclintită, ai mărturisit adevărul, arătând dragoste înflăcărată fraților tăi întru dreapta credință și împreună cu ei cântănd lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 10

Mers-ai, Cuvioase Visarioane, propovăduind dreapta credință, de la Sebeș spre Sibiu, dar pe cale ai fost prins de cei ce căutau să te piardă și ai fost dus legat, la căpeteniile lor, unde, cu fața luminată de credința ortodoxă, ai mărturisit adevărul. Pentru aceasta și noi smeriții, te lăudăm, zicând ție: Bucură-te, cela ce în fața prigonitorilor, cu curaj ai stat; Bucură-te, că prin hotărârea ta cea bună pe toți ai înfruntat; Bucură-te, cela ce, nevoind să te lepezi de dreapta credință, în lanțuri ai fost aruncat; Bucură-te, că în temnița din cetatea Devet pentru credința ta, ai fost ferecat; Bucură-te, cela ce și-n temnița din Timișoara ai stat; Bucură-te, că în înfricoșătoarea temniță din Kufstein, până la moarte ai răbdat; Bucură-te, cela ce cu cununa de mucenic ai fost încununat; Bucură-te, că prin statornicia ta în credință, pilda vie tuturor ne-ai dat; Bucură-te, cela ce pe frații tăi cu dragoste în toate i-ai mângâiat; Bucură-te, că în furtuna tuturor încercărilor prin care ai trecut, întru nimic tu nu te-ai clătinat; Bucură-te, cela ce vrednic mucenic te-ai arătat; Bucură-te, că răsplata muceniciei tale ai aflat; Bucură-te, Cuvioase Visarioane, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat!

Condac 11

În temnița de la Kufstein, chinuitoare pătimiri ai îndurat; și acolo, departe de cei iubiți ai tăi, în mâinile lui Dumnezeu, cu buna nădejde, sufletul ți-ai încredințat, iar acum ești împreună cu mucenicii, cu sfinții și cu îngerii, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 11

Preabunul Dumnezeu, ascultând rugăciunile tale, Cuvioase Sofronie, a înmuiat inimile căpeteniilor care prigoneau pe dreptcredincioșii români din Transilvania și i-a făcut să îngăduie acelora să aibă episcopul lor. Pentru aceasta, laudă și mulțumită aducem lui Dumnezeu, iar pe tine cu evlavie te cinstim, zicând: Bucură-te, cela ce cu graiurile tale ai dat tuturor îmbărbătare; Bucură-te, că învățaturile tale tuturor au fost spre luminare; Bucură-te, cela ce în suferințe pe frații tăi i-ai mângâiat; Bucură-te, că în dragostea ta cea mare, pe toți ai îmbrățișat; Bucură-te, cela ce în Transilvania, slujba ta până la capăt o ai dus; Bucură-te, că te-ai arătat slujitor credincios Domnului Iisus; Bucură-te, cela ce te-ai învrednicit a vedea răsplătită vechea suferință; Bucură-te, căs-a dat păstor legiuit fraților tăi de credință; Bucură-te, cela ce mai departe, în cuvioșie te-ai nevoit; Bucură-te, că mai tarziu, în Mănăstirea Argeșului te-ai sălășluit; Bucură-te, ca și acolo fiind, gândurile tale mereu spre foștii tăi păstoriți s-au îndreptat; Bucură-te, că și la Argeș totdeauna pentru ei, lui Dumnezeu te-ai rugat; Bucură-te, Cuvioase Sofronie, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat!

Condac 12

După osteneli îndelungate și după viețuirea ta cea curată, Cuvioase Sofronie, ai ajuns la odihna cea veșnică și acolo, împreună cu toți mărturisitorii dreptei credințe și cu sfinții, te veselești de-a pururea, cântând lui Dumnezeu, împreună cu ei: Aliluia!

Icos 12

La ușa bisericii din Săliște, mult întristata ta soție, cu fața cernită, a stat multă vreme, plângând și așteptând întoarcerea ta. Dar n-ai mai venit, Mucenice Oprea, căci în temnița de la Kufstein ai pătimit până la moarte, iar fericitul tău suflet și-a luat zborul către cer. Pentru aceasta, toată ceată dreptcredincioșilor te cinstește cu laude, zicând ție: Bucură-te, Mucenice Oprea, mare și zelos iubitor de Hristos; Bucură-te, că din calea pe care o ai ales, nu te-ai mai întors; Bucură-te, cela ce dreapta credință a poporului tău, mult ai iubit; Bucură-te, că pentru suferințele fraților tăi ai pătimit; Bucură-te, cela ce crucea lui Hristos până la capăt o ai purtat; Bucură-te, că înaintea Domnului celui bun, mult har ai aflat; Bucură-te, cela ce urâciunea defăimării nu te-a înmuiat; Bucură-te, că făgăduința măririi deșarte nu te-a clătinat; Bucură-te, cela ce toate desfătările lumii le-ai disprețuit; Bucură-te, că în răsplătirile cele cereșfi ai nădăjduit; Bucură-te, cela ce cununa muceniciei, la sfârșit, ai aflat; Bucură-te, cela ce în ceața mucenicilor ai fost așezat; Bucură-te, Mucenice Oprea, care cu mare râvnă credința ai apărat!

Condac 13

O, fericită treime de sfinți mărturisitori, Visarioane, Sofronie și mucenice Oprea, care cu multă îndrăzneală ați apărat credința ortodoxă și crucea pătimirii voastre ați dus-o până la capăt! Fericiți sunteți că Bunul Dumnezeu S-a milostivit de strădaniile voastre cele sfinte pentru credința strămoșească și a adus, până în cele din urmă, în staulul Bisericii romane, pe toți cei abătuți de la Sfânta Ortodoxie. Rugați-vă neîncetat lui Hristos, Dumnezeului nostru, pentru desăvârșirea acestei reîntoarceri, pentru ca toți, un singur suflet având și o singură credință mărturisind, să cântăm Preasfintei Treimi, împreună cu voi: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)”, scrie calendareortodoxe.ro.

Care sunt pașii pentru citirea unui acatist

Citirea unui acatist începe cu rugăciunile începătoare, după care se continuă cu textul propriu-zis. Este bine ca rugăciunea să fie rostită cu răbdare și atenție, fără grabă, pentru ca fiecare cuvânt să fie înțeles.

La final, există o anumită ordine a rugăciunilor care trebuie respectată:

Se citesc rugăciunile începătoare.

Se continuă cu acatistul, în ordinea în care sunt scrise condacele și icoasele.

După Condacul al 13-lea, acesta se citește de trei ori.

La final, se reiau Condacul 1 și Icosul 1.

În ce poziție se citește un acatist.

În mod tradițional, acatistul se citește stând în picioare, în fața unei icoane. Dacă există posibilitatea, se poate aprinde o candelă sau o lumânare, ca semn de evlavie și reculegere.

Totuși, dacă starea de sănătate sau alte împrejurări nu permit statul în picioare, rugăciunea poate fi citită și așezat. Importantă este atenția și sinceritatea cu care credinciosul se roagă, nu doar poziția corpului.

Acatistul poate fi citit acasă, într-un moment de liniște, dimineața sau seara. Nu este nevoie de condiții speciale, ci de răbdare și dorința de a petrece câteva clipe în rugăciune, mai scrie calendareortodoxe.ro.

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