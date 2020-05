Luni, 1 iunie, zi liberă, începe marea eliberare! Se deschid terasele, plajele şi graniţele. Unde și în ce mod vor putea călători românii

Ne vom putea bucura, şi anul acesta de un concediu în afara României. Până acum Grecia şi Bulgaria au anunţat că primesc turişti din ţările vecine din 15 iunie. Până atunci putem merge la mare la noi. Dar nu în weekend, ci de luni. Toţi cei care vor să îşi planifice concediul pe litoral o pot face fără restricţii de la 1 iunie. Terasele sunt amenajate, iar hotelierii îi aşteaptă pe turişti.

S-au stabilit şi primele reguli la terase: mesele trebuie aşezate la doi metri una de alta. Iar noi nu putem fi mai mult de patru la masă.

"Noi ne-am pregătit cu tot ce am crezut. Am luat măşti, am luat dezinfectant, termomentru, să fim pregătiţi pentru orice situaţie. Dacă va fi nevoie le vom folosi, dacă nu, nu", spune un patron de terasă.