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70.000 de euro pentru o nuntă în România! O tânără a rămas fără cuvinte după ce a început să-și organizeze marele eveniment

O tânără din România a povestit cât ar putea ajunge să coste organizarea unei nunți. Doar locația și meniurile pentru 150 de invitați pot ajunge la 40.000 de euro.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 10:51 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 10:53
70.000 de euro pentru o nuntă în România! O tânără a rămas fǎrǎ cuvinte după ce a început să-și organizeze marele eveniment | Shutterstock
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Organizarea unei nunți în România se poate transforma într-o adevărată provocare financiară pentru viitorii miri. O tânără a povestit în mediul online prin ce experiență a trecut după ce a început să caute locația potrivită pentru marele eveniment. Aceasta susține că bugetul total ar putea ajunge chiar și la 70.000 de euro, o sumă care a luat-o prin surprindere, mai ales după ce a descoperit cât costă doar rezervarea unei locații specializate în organizarea nunților.

70.000 de euro pentru o nuntă în România

Viitoarea mireasă a explicat că ea și partenerul său au început deja pregătirile, însă primele căutări le-au oferit o perspectivă complet diferită asupra cheltuielilor pe care le presupune un astfel de eveniment. Deși se aștepta ca organizarea să implice un buget consistent, nu și-a imaginat că prețurile pot ajunge la asemenea valori.

Cât costă doar locația pentru o nuntă cu 150 de invitați

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Potrivit tinerei, cele mai mari cheltuieli descoperite până acum sunt legate de locațiile specializate în organizarea evenimentelor. Aceasta a precizat că se referă în special la spațiile din apropierea Bucureștiului, unde pachetele care includ meniurile de mâncare, băuturile și taxa de locație pot ajunge la sume cuprinse între 25.000 și 40.000 de euro pentru aproximativ 150 de persoane.

Suma a surprins-o cu atât mai mult cu cât, la începutul căutărilor, avea impresia că un buget de 40.000 de euro ar putea acoperi întreaga nuntă, inclusiv serviciile tuturor furnizorilor implicați în organizarea evenimentului.

„70.000 de euro costă să îți faci o nuntă în România, da, ai auzit bine! Am început și noi să ne organizăm nunta și am dat de niște prețuri nebunești și de o industrie de care nici nu știam până acum, dar care mă fascinează, sincer. Bineînțeles că sunt locații unde poți să găsești și prețuri mai bune, dar acum vorbim strict despre locațiile specializate pe evenimente și pe nunți în mod special, din afara Bucureștiului sau de lângă București.

Ce am observat până acum este că doar locația, iar când spun locație mă refer la meniurile de mâncare, băutură și taxa locației, pentru aproximativ 150 de persoane, te duce de la 25.000 de euro la 40.000 de euro. Eu credeam că, cu 40.000 de euro, pot să organizez o nuntă întreagă, adică să acopăr toți furnizorii de care ai nevoie pentru un astfel de eveniment. M-am înșelat”, a povestit tânăra în mediul online.

Aceasta a mai dezvăluit că, până în prezent, locația care le-a plăcut cel mai mult viitorilor miri se apropie de pragul de 40.000 de euro. Cu toate acestea, cei doi nu au luat încă o decizie și continuă să analizeze variantele disponibile.

Viitoarea mireasă a promis că va reveni cu informații despre locațiile pe care le-a vizitat, dar și despre celelalte cheltuieli pe care le presupune organizarea nunții. Printre acestea se numără serviciile furnizorilor necesari pentru desfășurarea evenimentului, care ar putea influența semnificativ bugetul final.

Povestea sa a atras atenția asupra costurilor tot mai mari pe care le pot întâlni cuplurile atunci când încep pregătirile pentru nuntă. Totuși, suma de 70.000 de euro reprezintă estimarea personală a tinerei, nu un tarif general.

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