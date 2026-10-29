O tânără din Prahova a plătit 0,99 euro pentru un test IQ, dar a primit o notificare pentru o retragere de 215 lei. Ce s-a întâmplat?

A vrut să facă un test IQ de 0,99 euro și s-a trezit cu 215 lei retrași de pe card. Ce a pățit o româncă | Profimedia Images

O tânără din Prahova a avut parte de o surpriză neplăcută după ce a accesat o reclamă din mediul online care îi promitea evaluarea cunoștințelor printr-un test prezentat drept unul de inteligență.

O româncă a vrut să facă un test IQ de 0,99 euro, dar s-a trezit cu 215 lei retrași de pe card

Deși a crezut că trebuie să plătească doar 0,99 euro pentru a afla rezultatul, femeia s-a trezit câteva ore mai târziu cu o notificare de la bancă privind o tranzacție de aproximativ 215 lei.

Povestea a fost relatată de Ziarul Ploieștii, iar experiența tinerei atrage atenția asupra riscurilor la care se pot expune utilizatorii atunci când accesează reclame și servicii online fără să verifice cu atenție toate condițiile de plată.

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A vrut să afle rezultatul testului IQ, dar a pierdut peste 200 de lei

Potrivit informațiilor publicate de Ziarul Ploieștii, reclama apărută pe internet i-a atras atenția unei tinere din Prahova, care a decis să încerce testul prezentat drept unul de IQ. Pentru a vedea rezultatul, aceasta a acceptat să achite suma de 0,99 euro, convinsă că aceasta este valoarea tranzacției.

Situația a luat însă o turnură neașteptată câteva ore mai târziu, când femeia a primit o notificare din partea băncii. Din contul său fusese retrasă suma de aproximativ 215 lei, de peste 200 de ori mai mare decât plata pe care credea că o autorizează.

Tânăra a declarat că nu a primit nicio solicitare de confirmare a tranzacției în aplicația bancară, deși, în mod obișnuit, autorizează plățile online prin această metodă.

În fața situației, femeia a decis să contacteze imediat banca pentru a afla ce s-a întâmplat și cum își poate proteja banii.

Ce i-ar fi spus reprezentanta băncii

Potrivit relatării, o angajată a serviciului de relații cu clienții i-ar fi spus că site-ul ar fi nelegitim și a sfătuit-o să își blocheze cardul, pentru a preveni eventuale retrageri suplimentare.

Femeia a contestat tranzacția și a anunțat că intenționează să meargă mai departe, inclusiv prin depunerea unei plângeri la poliție.

Cazul readuce în atenție importanța verificării condițiilor înainte de efectuarea unei plăți pe internet. Unele servicii promovate prin reclame pot afișa un preț inițial foarte mic, dar pot include și abonamente recurente sau alte costuri, în funcție de termenii acceptați de utilizator. În acest caz, informațiile disponibile nu stabilesc cu certitudine mecanismul prin care a fost efectuată retragerea de 215 lei.

Cum te poți proteja de tranzacțiile online neașteptate

Pentru a reduce riscul unor astfel de situații, specialiștii recomandă câteva măsuri de precauție. Înainte de a introduce datele cardului, verifică identitatea site-ului, condițiile de plată și eventualele clauze referitoare la abonamente sau taxe suplimentare. Nu te baza exclusiv pe suma afișată în reclama inițială.

De asemenea, activează notificările pentru tranzacțiile bancare și verifică periodic operațiunile din cont. Dacă observi o plată pe care nu o recunoști sau pe care nu ai intenționat să o efectuezi, contactează imediat banca, solicită blocarea cardului dacă este necesar și contestă tranzacția prin procedura oficială.

În cazul în care suspectezi o posibilă fraudă, păstrează capturi de ecran ale reclamei, paginii de plată, mesajelor primite și extrasului bancar. Acestea pot fi utile în verificarea situației și în formularea unei sesizări către autorități.

Experiența tinerei din Prahova arată cât de important este să verificăm cu atenție ofertele online, mai ales atunci când ni se solicită datele cardului pentru servicii promovate la prețuri aparent simbolice.