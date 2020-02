Adolescenta însărcinată torturată de iubit a ajuns în grija statului. Mama fetei n-a vrut să depună plângere: ”Tot acasă o să vină!”

”Victima a frecventat cursurile doar până în clasa a 7-a, după care a rămas repetentă şi nu s-a mai prezentat în acest an şcolar.”, a declarat primarul localității.

Abia acum, autorităţile cer ca adolescenta şi viitorul ei copil să rămână în grija statului.

”Urmează, de acum, anunţarea instanţei şi solicitarea înlocuirii plasamentului în regim de urgenţă cu plasamentul în sistem de protecţie. Vom vedea care este cea mai bună soluţie pentru fată şi pentru copilul ei, după ce vom discuta cu minora.”, a declarat și Nicoleta Ganeliul, DGASPC Suceava.

”Da, am fost de acord să meargă fata la plasament, pentru consultaţii şi ce mai e de făcut. Am semnat tot acasă o să vină. Ea a decis că nu mai stă cu el, stă cu mine. Eu o să am grijă de ea, că e minoră.”, a spus femeia.