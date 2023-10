Ai un astfel de termometru cu mercur acasă? Ce sancțiune aspră riști să primești pentru încălcarea legii

Din anul 2014, deținerea unui termometru cu mercur este considerată infracțiune și se pedepsește ca atare. Ce sancțiuni sunt aplicate

Cazul unui sucevean care a încercat să scape legale de două termometre cu mercur face înconjurul internetului. Bărbatul a sunat la mai multe instituții în speranța că va găsi ajutor, dar în schimb a aflat că se poate alege cu o pedeapsă aspră pentru simplul fapt că încă mai deține astfel de instrumente medicale. Iată ce pedeapsă poți primi dacă ai un termometru cu mercur.

„Prin anii 50, părinții mei au cumpărat un termometru de uz medical. Cu ceva ani în urmă, a fost scos din uz, deoarece partea din spate a termometrului era spartă. Exista riscul spargerii capilarei, cu consecința contaminării casei. Între timp, am mai avut un termometru rusesc, non medical, la o centrală termică, bun până să se spargă parțial. Am încercat, pe parcursul mai multor zile, să rezolv problema preluării gramelor de mercur otrăvitor. Am sunat în multiple locuri, dar fără succes. Problema s-a dovedit o nucă tare”, a explicat bărbatul pentru monitorulsv.ro.

Ulterior, jurnaliștii publicației locale au încercat să afle mai exact cum poate cineva să scape de un termometru cu mercur. Aceștia au apelat la mai multe insituții ale statului, însă cea mai surprinzătoare informație a venit din partea poliției.

Comisarul-șef Gabriel Gheorghe Panțiru, Șeful Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase a explicat că din anul 2014, „simpla deținere a unui termometru cu mercur este infracțiune”, conform art. 359 din Codul penal.

Potrivit legii, persoanelor depistate că dețin sau transportă mercur li se deschide dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere și trafic de produse sau substanțe toxice. Acest lucru se aplică, de asemenea, și termometrelor cu mercur care în urmă cu mai mulți ani erau nelipsite din casa oricărui român.

Pentru această infracțiune pedeapsa prevăzută este închisoare de la 2 la 7 ani. În plus, dacă bărbatul ar fi mers cu cele două termometre la Poliție, i s-ar fi întocmit dosar penal pentru efectuarea cercetărilor asupra infracțiunii de deținere de substanțe periculoase.

Bărbatul a încercat să ia legătura și cu o firmă de salubritate din Suceava, însă nu a găsit niciuna autorizată pentru deșeuri periculoase Mai mult, el ar fi fost nevoit să plătescă, din propriul buzunar, 190 de lei/bucata, plus TVA pentru a-i fi preluate.

Într-un final, cu ajutorul președintei Colegiului Farmaciștilor - filiala Suceava, Doinița Cocriș, s-a găsit o farmacie independentă, autorizată să preia deșeuri periculoase, care a acceptat să depoziteze în condiții de siguranță, mai transmite sursa.

În 2022, o femeie din Ploiești s-a ales cu dosar penal pentru trafic de produse sau substanţe toxice, după ce o femeie a anunţat autorităţile că a spart un termometru cu mercur în propria locuință, transmite realitateadeprahova.net.

De ce au fost interzise termometrele cu mercur

Mercurul este un metal toxic care poate pune în pericol atât viața, cât și mediul înconjurător. Este cel mai toxic element non-radioactiv de pe Pământ, fiind un element chimic lichid care se regăseşte în termometre medicale, barometre, amalgame, lămpi, etc.

Fiind otrăvitor, mercurul se acumulează în corp în decursul timpului și acționează ca o neurotoxină, distrugând țesutul nervos și cel cerebral. Pătrunderea în organism se poate face cutanat, fie prin vaporii inspirați, fie prin tractul digestiv în momentul consumului alimentelor contaminate cu mercur.