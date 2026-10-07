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Apartamente de vânzare Constanța: oportunitate de investiție imobiliară în 2026

Piața imobiliară din Constanța continuă să atragă atât persoane care își caută o locuință, cât și investitori interesați de proprietăți care pot genera venituri din chirii.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 18:10 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 18:19
Apartamente de vânzare Constanța: oportunitate de investiție imobiliară în 2026 | Profimediaimages.ro
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Poziționarea orașului la Marea Neagră, dezvoltarea zonelor rezidențiale și cererea sezonieră pentru cazare fac din apartamentele de vânzare în Constanța o categorie urmărită constant de cumpărători.

Cum arată piața apartamentelor din Constanța

Datele disponibile pentru 2026 arată o piață cu diferențe importante între zone și tipurile de proprietăți. În septembrie 2026, prețul mediu solicitat pentru apartamentele din Constanța era de aproximativ 2.126 €/mp, în timp ce mediana se situa în jurul valorii de 1.998 €/mp.

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O altă analiză a anunțurilor active indică, la începutul lunii octombrie 2026, un preț median de aproximativ 1.917 €/mp pentru apartamentele disponibile la vânzare în Constanța. Diferențele dintre statistici sunt normale, deoarece sursele folosesc metodologii și seturi de anunțuri diferite.

Pentru un cumpărător, acest lucru înseamnă că media orașului este doar un punct de orientare. Prețul real al unei proprietăți depinde foarte mult de amplasare, anul construcției, starea apartamentului și dotările apartamentului.

De ce poate fi interesantă Constanța pentru o investiție imobiliară?

Unul dintre principalele avantaje ale orașului este diversitatea cererii. Un apartament poate fi destinat închirierii pe termen lung către persoane care locuiesc și lucrează în Constanța sau poate fi utilizat în regim turistic, în funcție de amplasare și de condițiile aplicabile.

În plus, apropierea de litoral creează o oportunitate sezonieră pe care alte piețe rezidențiale din România nu o au în aceeași măsură. Zonele apropiate de plajă pot atrage interes suplimentar în sezonul estival, în timp ce cartierele rezidențiale clasice pot avea o cerere mai stabilă pentru închirierea pe termen lung.

Ce influențează prețul cel mai mult?

În Constanța piața imobiliară nu este una uniformă, deoarece prețurile și cererea diferă de la un cartier la altul.

Zonele apropiate de mare pot avea un profil investițional diferit față de cartierele orientate predominant către locuire permanentă. În același timp, accesul la transport, școli, magazine și servicii poate susține cererea pentru închiriere pe termen lung.

Tomis Nord, de exemplu, este o zonă rezidențială importantă, cu acces la servicii și transport, în timp ce zonele apropiate de litoral pot beneficia mai mult de cererea sezonieră.

De aceea, înainte de cumpărare este importantă o analizare a mai multor factori care pot influență prețul apartamentului dar și câștigul după cumpărarea acestuia.

Cum calculezi dacă un apartament este o investiție bună?

Un calcul simplu poate începe de la venitul anual estimat din chirie.

De exemplu, dacă un apartament generează 550 € pe lună, venitul brut anual ar fi de 6.600 €. Acesta trebuie comparat cu investiția totală, nu doar cu prețul apartamentului.

În calcul ar trebui incluse:

  • prețul de achiziție;
  • taxele și costurile tranzacției;
  • renovarea, dacă este necesară;
  • mobilierul și electrocasnicele;
  • costurile de întreținere;
  • perioadele în care proprietatea nu este ocupată;
  • eventualele costuri de administrare;
  • impozitele și alte obligații aplicabile.

Apartament nou sau apartament într-un bloc vechi?

O altă întrebare importantă pentru investitori este dacă merită cumpărat un apartament nou sau unul într-un bloc mai vechi.

Apartamentele noi pot avea avantaje precum eficiența energetică, finisajele moderne și costurile inițiale mai mici pentru renovare. Pe de altă parte, prețul de achiziție poate fi mai ridicat.

Datele din 2026 pentru județul Constanța arată că apartamentele noi au avut un preț cerut mai mare decât cele din blocurile construite în perioada 1945–1999, diferența estimată fiind de aproximativ 24% la caracteristici comparabile.

Ce trebuie verificat înainte de cumpărare

Indiferent dacă proprietatea este cumpărată pentru locuire sau investiție, verificarea documentelor și a situației juridice este esențială.

Printre elementele care merită verificate se numără:

  • actele de proprietate;
  • situația cadastrală și intabularea;
  • eventualele sarcini asupra imobilului;
  • situația asociației de proprietari;
  • anul și structura construcției;
  • certificatul energetic;
  • costurile reale de întreținere;
  • existența și statutul locului de parcare;
  • eventualele lucrări importante planificate în imobil.

În cazul apartamentelor noi, trebuie analizate suplimentar documentele proiectului, termenul de finalizare, condițiile contractuale și toate costurile incluse sau neincluse în prețul afișat.

Apartamente de vânzare Constanța: investiția trebuie analizată pe termen lung

O investiție imobiliară nu înseamnă doar cumpărarea unei proprietăți și încasarea unei chirii. Randamentul este influențat de prețul de achiziție, gradul de ocupare, cheltuieli, evoluția zonei și posibilitatea de revânzare.

Constanța are un profil aparte datorită combinației dintre piața rezidențială și cea turistică. Tocmai de aceea, o proprietate bine poziționată poate avea mai multe variante de utilizare, însă fiecare vine cu avantaje, costuri și riscuri diferite.

Dacă ești în căutarea unei proprietăți pentru locuit sau vrei să analizezi oportunități de investiție, poți consulta oferta actuală de apartamente de vânzare în Constanța pe lajumate, unde pot fi comparate anunțurile disponibile în funcție de preț, zonă, suprafață și numărul de camere.

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