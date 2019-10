Bătaie de joc la o școală din Bacău! Pișoare de adulți montate în toaletele pentru copiii de la pregătitoare. "O să crească și o să le poată folosi"!

Totul s-a întâmplat la Școală "Mihai Drăgan" din municipiul Bacău, iar sesizarea a fost făcută de Asociația Părinților din oraș.

Potrivit Ziarul de Bacău, într-unul din corpurile unde învață elevii de clasa pregătitoare au fost renovate și sălile de clasa, și toaletele. Pisoarele de la Școală Drăgan Băile sunt acum noi, dar la "băieți" au fost montate pisoare la care copiii nu pot ajunge prea curând, din cauza înălțimii. Concret, ele au fost poziționate ca pentru niște adulți.

„Banii pentru renovare au venit după ce noi, părinții, am organizat în primăvară acel protest în curtea școlii. Suntem mulțumiți că sălile și băile au fost renovate, deși acestea din urmă au fost folosite de copiii de grădiniță, deci nu aveau pisoare. Când le-am văzut și am constatat că nu se poate ajunge la ele, am atras atenția. Replica a fost că ei vor mai crește și le vor folosi. Până atunci, ei mai au la dispoziție și wcuri”, a declarat, pentru publicația citată, Gabriel Lupu, din partea asociației părinților.