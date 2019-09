Bunica Luizei Melencu, mărturisiri sfâșietoare la cinci luni de la dispariția fetei: ”I-a sunat telefonul cinci ore!”

Bunica Luizei Melencu, adolescenta care ar fi fost răpită și ucisă de Gheorghe Dincă, a făcut mărturisiri sfâșietoare.

Astfel, ea a mărturisit că a vorbit la telefon cu nepoata ei cu puțin timp înainte să se urce în mașina monstrului din Caracal.

Conform Antena 3, femeia a precizat că telefonul ei a continuat să sune ore în șir, însă nimeni nu a răspuns.

”Ultima dată am vorbit cu fata când am dus-o la ocazie de a plecat la Caracal. Am pus-o, a ajuns bine. La întoarcere ne-a sunat că așteaptă ocazia să vină acasă și n-a mai venit nici până în ziua de azi. Pe Luiza am crescut-o de la șase luni. Nu știm nimic de ea”, a spus bunica fetei.