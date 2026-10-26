(P) Calendarul unei înmormântări în București: ce faci în prima zi, la 9 zile și la 40 de zile

Când moare cineva apropiat, termenele legale și cele religioase încep să curgă în același timp. Familia primește multe sarcini într-un interval scurt, iar ordinea lor nu e evidentă.

Potrivit informațiilor publicate de o casă de servicii funerare din București, cele mai multe întrebări apar în primele zile și înainte de parastasul de 40 de zile.

Sumele de mai jos sunt orientative și se verifică la momentul decesului.

Primele 3 zile: acte și termene

Decesul se declară în termen de 3 zile de la data încetării din viață, conform Legii 119/1996, art. 33 alin. 1. Atunci se depun certificatul medical constatator al decesului și documentul de identitate al decedatului.

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Certificatul medical constatator îl eliberează medicul. Certificatul de deces și adeverința de înhumare vin de la starea civilă.

Dacă decesul a fost cauzat de accident, sinucidere sau violență, sau dacă a fost găsit un defunct, regulile diferă. Este nevoie și de dovada că poliția sau parchetul a fost sesizat. Termenul de 3 zile curge atunci de la eliberarea certificatului medical constatator (art. 33 alin. 2-3).

Ce acoperă un pachet funerar și ce rămâne de plătit

Multe familii aleg un pachet complet ca să aibă mai puține etape de rezolvat și să se poată concentra pe cei apropiați. Gama de pachete de servicii funerare a firmei Beligi începe de la 3.280 lei (Pachet Spital) până la 10.870 lei (Pachet Lux). În orice pachet intră coroana din flori naturale (60 de fire), preluarea non-stop, manipularea completă și camera frigorifică pentru 0-48 de ore. Alte opțiuni sunt Pachetul Spital Premium (5.200 lei), Pachetul Pensionari (6.800 lei) și Pachetul Funerar Premium (8.900 lei), iar pentru incinerare prețurile pornesc de la 6.380 lei.

În Pachetul Spital sunt incluse și formalitățile: declararea decesului, certificatul de deces, adeverința de înhumare, autorizația Sanepid și dosarul pentru ajutorul de deces. Prețurile sunt orientative. Ele pot varia în funcție de opțiunile alese, de distanța de transport și de tarifele cimitirelor și ale Bisericii.

Ajutorul de deces plătit de stat reduce o parte din cheltuială. De la 30 martie 2026, cuantumul este de 9.192 lei pentru asigurat sau pensionar și de 4.596 lei pentru un membru de familie, potrivit CNPP. Suma se actualizează anual, iar valoarea exactă se confirmă la casa teritorială de pensii.

Ajutorul îl cere persoana care a suportat cheltuielile, iar plata o face casa de pensii, nu firma funerară. În exemplul de calcul al firmei, la Pachetul Spital de 3.280 lei familiei îi rămân 5.912 lei din ajutorul de 9.192 lei. La Pachetul Lux, familia plătește 1.678 lei peste ajutor.

Ziua a treia și ziua a noua

Pomenirile se numără din momentul decesului, nu de la înmormântare, potrivit portalului Doxologia. Ziua a treia amintește de Sfânta Treime și de Învierea din a treia zi.

Ziua a noua face trimitere la cele nouă cete îngerești. Slujbele pot fi făcute și la alte date, iar soroacele nu sunt o obligație.

Parastasul de 40 de zile: ce se pregătește

Ziua a 40-a amintește de Înălțarea Domnului, la 40 de zile după Înviere. Pentru un parastas de 40 de zile, organizarea înseamnă coordonarea cu preotul paroh și alegerea datei. Se pregătesc colivă, colaci și vin, pachetele de pomenire (de post sau de dulce), aranjamentele florale, lumânările și tămâia, iar la cerere și transportul familiei. Aceeași organizare se repetă la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni, la 1 an, la 3 ani și la 7 ani.

Un pachet complet de pomenire costă 125 lei și include mâncare, pâine, colivă, vase, o băutură, un fruct și un dulce. Familia poate alege salată, aperitiv, un fel principal și plăcintă, ori două feluri principale, cu plăcintă opțională, contra cost. Produsele se pot adapta preferințelor familiei și perioadei de post. Conținutul și prețul final se confirmă înainte de comandă.

Firma are un departament dedicat organizării parastaselor. Detaliile se stabilesc împreună cu familia cu 1-2 săptămâni înainte: data slujbei, numărul de pachete și meniul ales, inclusiv locația pentru livrarea comenzii. Dacă se dorește și o masă de pomană, se discută din timp locul și numărul de participanți.

[Imagine: masă de pomenire cu colivă și colaci]

Ce nu acoperă ajutorul de deces

Ajutorul de deces acoperă cheltuielile de înmormântare, nu și comemorările ulterioare. Masa de pomană, florile și transportul se calculează separat.

În pachetele funerare nu intră taxele de cimitir, locul de veci și onorariul preotului. Acestea sunt variabile și se stabilesc direct cu instituțiile implicate.

Calendarul pe scurt

Până în ziua a 3-a: declararea decesului la starea civilă (Legea 119/1996, art. 33).

După declarare: certificatul de deces și adeverința de înhumare.

Ziua a 3-a: prima pomenire, dacă familia o dorește.

Ziua a 9-a: a doua pomenire.

Ziua a 40-a: parastasul, cu detaliile stabilite cu 1-2 săptămâni înainte.

Oricând după deces: cererea pentru ajutorul de deces la casa de pensii.

Întrebări frecvente

Cât timp am să declar decesul? 3 zile de la data încetării din viață. În cazurile cu poliție sau parchet, termenul pornește de la eliberarea certificatului medical constatator.

Cine primește ajutorul de deces? Îl cere persoana care a suportat cheltuielile de înmormântare. Plata o face casa teritorială de pensii.

Ajutorul de deces plătește și parastasul? Nu. Ajutorul acoperă înmormântarea, nu comemorările ulterioare.