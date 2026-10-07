(P) Care e cel mai bun centru Alzheimer pentru persoane în vârstă în București?

Dacă un părinte a început să uite conversații recente, să se rătăcească pe străzi pe care le știe de o viață sau să repete aceleași întrebări, probabil că îți pui și tu întrebarea din titlu. Răspunsul scurt: nu există un centru „cel mai bun” pentru toată lumea, ci unul potrivit pentru situația persoanei dragi.

Descoperă care este care e cel mai bun centru Alzheimer pentru persoane în vârstă în București | pexels.com

În București, Centrul Medical PROMEMORIA este una dintre opțiunile construite special în jurul bolilor de memorie. Funcționează din 2009, se ocupă de prevenția, diagnosticarea, tratarea și monitorizarea acestora și reunește geriatri, neurologi, psihiatri, psihologi și specialiști în recuperare. Mai jos găsești criteriile după care poți compara orice centru și ce să verifici înainte de prima programare.

Centru medical sau cămin: ce cauți, de fapt?

Când spui „centru Alzheimer”, te poți referi la două lucruri diferite. Primul este un centru medical ambulatoriu, unde persoana vine la consultații, este evaluată, primește un diagnostic și un plan de tratament, apoi revine periodic pentru monitorizare. Al doilea este un cămin sau un centru rezidențial, unde vârstnicul locuiește și primește îngrijire zilnică. Cele două nu se exclud, dar au roluri diferite.

Oricare ar fi drumul ales mai târziu, totul începe cu un diagnostic corect. Boala Alzheimer este cea mai frecventă cauză a demenței, cu aproximativ 60–80% dintre cazuri, însă nu orice problemă de memorie înseamnă Alzheimer. Problemele tiroidiene, depresia, deficiențele nutriționale sau efectele unor medicamente pot da simptome asemănătoare, iar unele dintre ele se pot trata. De aceea, primul pas este aproape întotdeauna un centru medical specializat, nu direct un cămin.

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Criteriile care contează când alegi un centru Alzheimer în București

Un centru bun nu se recunoaște după cât de modern arată holul, ci după felul în care lucrează cu pacientul și cu familia. Iată ce merită să verifici:

specializarea: se ocupă explicit de bolile de memorie sau le tratează doar printre multe altele;

durata evaluării: o evaluare cognitivă serioasă nu se face în 15 minute;

echipa: geriatrul, neurologul și psihiatrul lucrează împreună sau te trimit pe rând în alte locuri;

monitorizarea: există un plan de urmărire pe termen lung, pentru că boala evoluează în ani;

implicarea familiei: aparținătorii primesc explicații și sprijin, nu doar rețete;

accesul: consultațiile se pot deconta prin Casa de Asigurări de Sănătate.

Merită să ajungi la prima consultație informat. Ghidul despre simptome, stadii și opțiuni de tratament publicat de o clinica Alzheimer Bucuresti specializată în boli de memorie îți arată la ce semne să fii atent acasă și ce întrebări să pui, astfel încât discuția cu medicul să fie cât mai utilă.

De ce geriatrul este, adesea, primul medic la care mergi

Mulți oameni se gândesc direct la neurolog, dar pentru un vârstnic cu probleme de memorie geriatrul este deseori punctul de plecare potrivit. La fel cum pediatrul este specializat în nevoile copiilor, geriatrul este specializat în cele ale persoanelor în vârstă. El privește pacientul în ansamblu: bolile cronice, medicația, mobilitatea, starea emoțională și viața de familie.

Acest lucru contează mult la vârstnici, la care bolile se manifestă diferit, diagnosticul e mai greu de pus, iar efectele adverse ale medicamentelor apar mai des. Un pacient cu Alzheimer are, de regulă, și hipertensiune, diabet sau alte afecțiuni care pot influența memoria. De aceea, un geriatru petrece mai mult timp la fiecare consultație și întreabă despre stilul de viață, despre familie și despre istoricul medical complet.

Când cauți un medic gerontolog bun in Bucuresti, nu te uita doar la titluri. Întreabă cât durează consultația, dacă medicul lucrează în echipă cu neurologul și psihiatrul și dacă te va urmări și după ce ai primit diagnosticul. Răspunsurile la aceste întrebări spun mai mult decât orice recomandare generală.

Cum lucrează Centrul Medical PROMEMORIA

Centrul Medical PROMEMORIA a fost înființat în 2009 și funcționează pe Str. General David Praporgescu nr. 1–5, în București. Medicii centrului au peste 16 ani de experiență în diagnosticarea bolilor de memorie, iar întreaga activitate este gândită în jurul îmbătrânirii cerebrale: prevenție, diagnostic, tratament și monitorizare pe termen lung.

O evaluare care nu se face în grabă

Consultul inițial durează minimum 90 de minute, iar o evaluare cognitivă completă ajunge la aproximativ două ore, cu posibilitatea de prelungire atunci când sunt necesare investigații suplimentare. Este timp suficient pentru istoricul detaliat, pentru testarea funcției cognitive și pentru excluderea altor cauze ale simptomelor.

O echipă, nu un singur medic

Medicii geriatri ai centrului lucrează îndeaproape cu specialiști în medicină internă, neurologie, psihiatrie, psihologie și recuperare medicală. Pentru familie, asta înseamnă mai puține drumuri între clinici diferite și un plan de îngrijire personalizat, gândit atât pentru încetinirea evoluției bolii, cât și pentru menținerea unei vieți cât mai active.

Monitorizare pe termen lung și sprijin pentru familie

Bolile de memorie evoluează în ani, iar la PROMEMORIA pacientul este urmărit pe tot acest parcurs, cu medicație personalizată și metode terapeutice adaptate fiecărei etape. Echipa descrie relația ca pe una în trei: medic, pacient și aparținători. Este o abordare realistă, pentru că boala Alzheimer schimbă viața întregii familii, nu doar pe a celui diagnosticat.

Servicii decontate prin CASMB

Centrul se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București pentru geriatrie-gerontologie, neurologie, medicină internă și recuperare medicală. Ai nevoie de un bilet de trimitere valabil, de cardul de sănătate și de PIN-ul acestuia. Casa decontează pachetul standard al consultației, iar procedurile care nu intră în acesta se achită separat.

Date de contact și program

Dacă vrei să faci o programare sau să afli mai multe despre evaluarea memoriei, iată datele de contact ale centrului:

Adresă: Str. General David Praporgescu nr. 1–5 (demisol și mezanin), sector 3, 030167 București

Str. General David Praporgescu nr. 1–5 (demisol și mezanin), sector 3, 030167 București Telefon: 021 310 66 39

021 310 66 39 Program: luni–vineri, 08:00–19:00; sâmbătă și duminică închis

luni–vineri, 08:00–19:00; sâmbătă și duminică închis Site: www.pro-memoria.ro

www.pro-memoria.ro Evaluare Google: 4,3 din 5 stele, din 143 de recenzii (septembrie 2026)

4,3 din 5 stele, din 143 de recenzii (septembrie 2026) Ce apreciază pacienții în recenzii: răbdarea și empatia medicilor, consultațiile făcute pe îndelete și atmosfera caldă de la recepție

Cum te pregătești pentru prima consultație

Câteva lucruri simple fac prima vizită mult mai utilă, atât pentru tine, cât și pentru medic:

notează ce schimbări ai observat și de când: uitări, rătăciri, schimbări de dispoziție, dificultăți cu banii sau cu treburile casei;

adu lista completă a medicamentelor și a suplimentelor, plus analizele și investigațiile recente;

mergi împreună cu persoana dragă, pentru că informațiile de la familie sunt esențiale în evaluare;

dacă vrei decontare, verifică dinainte biletul de trimitere și cardul de sănătate.

Întrebări frecvente

Există un tratament care vindecă boala Alzheimer?

Nu. În prezent nu există un tratament care să vindece complet boala Alzheimer. Tratamentele disponibile pot ameliora simptomele și pot încetini declinul cognitiv, mai ales când boala este descoperită devreme, iar un plan de îngrijire bine făcut poate îmbunătăți vizibil calitatea vieții. Decizia privind tratamentul rămâne a medicului care cunoaște situația pacientului.

De la ce vârstă merită o evaluare a memoriei?

Primele probleme de memorie pot apărea în jurul vârstei de 50–55 de ani, în funcție și de istoricul familial. Un consult geriatric este recomandat după 55 de ani, iar o evaluare merită făcută imediat ce observi primele semne de scădere a funcției cognitive.

Pot face la PROMEMORIA o evaluare preventivă, fără simptome clare?

Da. Centrul realizează testări ale funcției cognitive și evaluări preventive pentru adulți, menite să identifice semnele timpurii ale bolilor de memorie.

Cum aleg între mai multe centre din București?

Compară-le după aceleași criterii: specializarea în boli de memorie, durata evaluării, echipa multidisciplinară, monitorizarea pe termen lung, implicarea familiei și posibilitatea de decontare. Centrul potrivit este cel care bifează aceste criterii și în care tu și persoana dragă vă simțiți ascultați.

Primul pas

Nu ai nevoie de un diagnostic ca să ceri ajutor. Dacă ceva te îngrijorează la memoria sau la comportamentul unui părinte, o evaluare făcută din timp îți aduce claritate și îți lasă mai multe opțiuni. Poți suna la Centrul Medical PROMEMORIA, la 021 310 66 39, pentru o programare, iar drumul care urmează nu îl vei parcurge singur.