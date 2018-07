Care sunt zonele cel mai bune unde sa cumperi un apartament ?

Atunci cand aleg un aprtament, oamenii sunt foarte atenti la zona in care acesta se afla, fiind dispusi sa cheltuiasca chiar mai mult, daca in apropierea viitoarei locuinte se afla o staie de metrou, un mall sau un hypermarket. De aceea, daca un strain va intreba pe oricine, where is the best bucharest apartments, oamenii, invariabil, vor raspunde ca acolo unde exista mai multe facilitati. Nu ne indoim ca multi vor raspunde ca in aceasta categorie se afla zona de nord a Capitalei, o zona care s-a dezvoltat extrem de mult si unde tot mai multi oameni isi aleg domiciliul.

Exista cazuri, in tari din straianatate, care au construit magistrale de metrou, prelungindu-le dincolo de zonele locuite, in camp deschis, starnind curiozitatea multora. Multi s-au intrebat de ce au facut acest lucru, din moment ce nimeni nu locuia acolo, dar raspunsul a fost unul destul de simplu. Inevitabil, oamenii vor veni si vor construi ansambluri rezidentiale sau cladiri de birouri acolo unde au deja infrastructura. E mai simplu sa realizezi magistrale de metrou in zone nelocuite, decat sa vii ulterior si sa demarezi astfel de lucrari intr-o zona locuita. Va fi mult mai dificil sa construiesti tunele pentru metrou in zone unde deja aglomeratia este la ordinea zilei. Asta inseamna viziune pe termen lung, viziune de care, din pacate, liderii romani duc lipsa.

Revenind la apartamentele din Romania, cladirile de birouri care se construiesc la periferia oraselor atrag, ulterior, ca un magnet dezvoltatorii imobiliari care isi construiesc schitele in jurul cladirilor de birouri deja ridicate. Intr-un sens mai larg, e clar ca, atunci cand cumparam un apartament, trebuie sa ne asteptam ca pretul acestuia va fi cu atat mai mare cu cat in zona respectiva vom descoperi parcuri, statii de metrou, mall-uri sau hypermarketuri. Daca vreti sa investiti in imobiliare, ar fi bine sa va orientati si dupa aceste criterii. In momentul in care observati ca in zona se demareaza lucrari de infrastructura, aici incluzand parcuri, cladiri de birouri sau magistrale de metrou, e bine sa va ganditi la o achizitie pentru ca, peste ani, pretul imobilului cumparat va fi mult mai mare decat in prezent.

De asemenea, un aspect important care conteaza in alegerea fiecaruia dintre noi este accesul rapid la unitatile de invatmant prescolar, primar si gimnazial. Orice parinte isi doreste sa aiba langa casa o gradinita sau o scoala pentru copilul sau pentru a nu mai pierde timp pe drum, alergand in alte parti indepartate ale orasului.

O firma la care puteti apela cu incredere, daca vreti sa inchiriati sau sa cumparati un apartament este Tudor Estates care ofera spre inchirire aprtamente in cele mai exclusiviste zone ala Capitalei. Putem aminti aici zona de nord a Bucurestiului, aici incluzand Herastrau, Victoriei, Aviatorilor, Aviatiei, Floreasca, Primaverii, Dorobanti, etc.

Un element esential care conteaza in alegerea zonei in care sa iti cumperi apartamentul este accesul la unitati medicale. Oamenii iau in calcul si acest criteriu atunci cand se afla in cautarea unui apartament de vanzare. Revenind la firma Tudor Estates, trebuie sa mentionam ca aceasta ofera apartamente cu preponderenta pentru o categorie de persoane formata din expati, directori de firma sau membri ai diplomatiei straine. Astfel, revenind la prezenta unor centre medicale cu renume in preajma zonelor rezidentiale, trebuie sa amintim ca in zona de nord se afla mai multe astfel de institutii : Euroclinic, Regina Maria, Metropolitna Hospital, Royal Dental, Via Sante si un serviciu de ambulanta privat.

De asemenea, in zona se afla mai multe clinici veterinare gata oricand sa raspunda problemelor pe care le aveti cu animalul dumneavoastra de companie. Exista, de asemnea, magazine de bricolaj, centre de refacere si sport.