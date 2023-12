Cât costă un brad natural de Crăciun în decembrie 2023. Cum poți obține un preț mai mic

Descoperă cât costă un brad de Crăciun în decembrie 2023 și ce trebuie să faci ca să obții un preț cât mai avantajos.

Mai sunt doar câteva zile până la Crăciun și piețele freamătă din ce în ce mai mult. Românii care își doresc un brad natural se intereseazp de prețuri sau chiar cumpără deja pomul dorit.

Descoperă cât costă un brad natural de Crăciun în decembrie 2023, dar și cum poți obține un preț mai mic.

Cât costă un brad natural de Crăciun în decembrie 2023. Ce trebuie să afli

Francisc Pantea este proprietarul unei pepiniere de brazi din județul Bihor. Aici există peste 3.000 de brazi plantați și românul i-a pregătit pe cei mai frumoși pentru vânzare. Preţurile încep de la 140 de lei şi ajung până la 360 de lei, pentru un brad de 2 metri şi jumătate

Bradul românesc are și rivali din Olanda sau din Statele Unite ale Americii. Bradul argintiu originar din Colorado, de exemplu, are mai mult clei şi miroase mai puternic, fiind chiar și mult mai rezistent.

Brazii vin în forme și mărimi diferite, pentru toate buzunarele. La marile magazine de bricolaj, un brad natural tăiat poate fi cumpărat chiar și la suma de 64 de lei. Pentru un brad plantat, de mici dimensiuni, clienții trebuie să scoată din buzunar cel puțin 90 de lei. Prețurile cresc în funcție de înălțime, specie, densitatea ramurilor sau nivelul de calitate.

Pentru a obține un preț mai mic, specialiștii te sfătuiesc să studiezi oferta magazinelor din timp sau chiar să îl cumperi direct de la pepinieră, nu de la intermediari. În plus, unele magazine oferă vouchere pentru clienții care returnează brazii la magazin, informează cei de la ObservatorNews.ro.

Părerile sunt împărțite. Unii dintre români preferă bradul artificial, fiindcă est4e mult mai durabil, economic și previne risipa. Alții susțin că un Crăciun fără miros de brad natural nu este complet, așa că preferă să cumpere în fiecare an un pom natural.

Există și români care preferă să încerce ceva nou, așa că optează pentru brazii cu fibră optică. Aceste modele costă începând cu 180 de lei, în funcție de înălțimea pomului. Alte modele de brazi extrem de apreciate de români sunt brazii cu zăpadă. La unele hypermarketuri există inclusiv brazi roz, așadar oferta este pentru toate gusturile, dar și pentru toate buzunarele.

În fiecare an, în Europa sunt tăiați 60 de milioane de brazi pentru Crăciun. Importurile de brazi pentru sărbătorile de iarnă au crescut de la an la an pentru că din pădurile noastre se taie tot mai puțini.

