Cazul Mădălin Paul. Presupusul amant al Narcisei Modringa rupă tăcerea. Ce spune despre relația lor și tânărul decedat

Presupusul amant al Narcisei Modringa a oferit primele declarații, sperând că va face lumină în acest caz. S-a spus că Mădălin Paul l-a urmărit pe băiat, care ar fi fost în mașină cu Narcisa, și, în cursa nebună, a pierdut controlul volanului și a lovit un copac.

Internetul a luat foc după ce Mădălin Paul, în vârstă de 23 de ani, a murit într-un accident.

Băiatul ar fi gonit cu peste 200 km/h după amantul iubitei sale, Narcisa Modringa, când a pierdut controlul volanului și s-a înfipt într-un pom de pe marginea drumului. În urma impactului violent, Mădălin și-a pierdut viața.

Cazul Mădălin Paul. Ce spune presupusul amant al Narcisei Modringa despre cursa nebună în care a murit tânărul de 23 de ani

Presupusul amant al Narcisei are o altă versiune, susținând că nu era el a treia persoană din poveste. Băiatul afirmă că Narcisa și Mădălin nu mai formau un cuplu de jumătate de an, însă el refuza să accepte acest lucru.

„Narcisa îi spunea lui să o lase în pace, am sute de mesaje. Nu eram amantul, în niciun caz, să fie clar. Mădălin știa de mine de șase luni de zile, știa că eu am o relație cu ea și el nu a vrut să se împace cu ideea asta. Era un om, nu vă doresc vreodată să întâlniți o fată sau un băiat de genul acesta, să nu-l cunoști, de fapt, până intri într-o relație cu el”, a povestit șoferul pe care îl urmărea Mădălin atunci când s-a produs accidentul rutier”, a povestit presupusul amant.

Tânărul a declarat pentru Acces Direct că nu l-a întâlnit niciodată pe Mădălin Paul, dar că a fost amenințat în mai multe rânduri.

„Nu am stat niciodată față în față cu el. El, când a venit după mine, Narcisa nu era cu mine, ea era la o prietenă. Nu am fost cu mașina personală, am fost amenințat de mai multe ori și am zis să nu ma duc cu mașina personală. El a venit după mașină, el nu știa ca eu sunt, nu m-a văzut la față, probabil a bănuit ceva. Asta i-a fost scris lui, că unde m-a găsit el pe mine mă găseați numai dacă vă trimiteam locația”, a mai spus presupusul amant al Narcisei.

Băiatul îi ia apărarea Narcisei Modringa, cea care e intens criticată în social media pentru că i-ar fi fost infidelă lui Mădălin Paul. Presupusul amant consideră că nu ar mai fi fost în viață dacă ar fi oprit mașina și ar fi stat față în față cu tânărul mort.

„Să nu mai spună lumea că a murit din cauza ei (n.r. a Narcisei)! El nu a murit din cauza ei, el a murit din prostia lui. Nu l-a împins nimeni să facă treaba asta, a vrut să-și facă dreptate singur. Da, mă simțeam vinovat, nici acum nu sunt bine, dar eram mort dacă nu știa nimic și era pentru prima dată când afla (n.r. de relația lui cu Narcisa), dar când el știa de atâta timp și au avut discuții și toate cele... nu e chestia de câteva săptămâni, e chestia de jumătate de an.

Asta am mai povestit și la prieteni, în momentul în care eu m-aș fi dat jos din mașină, ori dădea cu mașina peste mine, ori dacă îl lăsam să vină lângă mine, trăgea de volan și muream amândoi în momentul ăla, pentru că nu mai gândești ce mai faci”, a încheiat tânărul.

