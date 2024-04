Ce a putut să facă un bărbat în timpul unei piese de teatru: „Îmi e foarte greu să-l numesc domn”. O spectatoare a răbufnit

O tânără spectatoare la o piesă de teatru la TNB a vorbit despre experiența neplăcută avută din cauza unui bărbat care a făcut comentarii nepotrivite în timpul piesei.

O tânără s-a filmat vobind despre cum a fost deranjată de un bărbat care a vorbit mult și a făcut comentarii nepotrivite în timpul unei piese de teatru. Piesa s-a jucat pe scena Teatrului Național I.L. Caragiale. din București.

Tânăra a precizat că bărbatul a făcut comentarii nepotrivite la adresa aspectului fizic al actorilor.

Citește și: Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Geta din Liceenii. Cesonia Postelnicu a împlinit recent 56 de ani

Ce i s-a întâmplat unei tinere la Teatru. Ce a putut să spună un spectator despre actori

„Nu merge la teatru dacă nu ești în stare să ai respect pentru oamenii care au muncit luni de zile la o piesă. Sunt în fața Teatrului Național București și tocmai ce s-a terminat piesa”, și-a început povestea tânăra Lorena.

„Eu am stat pe rândul al doilea și în spatele meu, pe rândul al treilea, deci foarte aproape de scenă era un… îmi e foarte greu să-l numesc domn... care tot spectacolul vorbea foarte tare și avea niște comentari extrem de proaste. La un moment dat, când a intrat o actriță pe scenă a spus: << Îi cam pace merdeneaua>>. Despre un alt actor a spus: <<Ăsta are nasul cam mare!”>>.”, a povestit tânăra, precizând că ar fi bine ca cei care nu au respect pentru munca actorilor și pentru ceilalți spectatori să nu mai meargă la astfel de spectacole.

„Pe mine mă emoționează foarte tare orice piesă de teatru. Aceasta m-a emoționat până la lacrimi. Dar în momentul de final, când toată sala aplaudă pentru munca acelor oameni de luni de zile cum să zic… Nu că e lipsă de respect… e…”, a povestit Lorena pe Instagram.

Citește și: Un actor a fost împușcat pe scena Teatrului din Botoșani în timpul unei repetiții. Ce s-a întâmplat

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cei care au ascultat povestea tinerei au reacționat, iar unii dintre ei au povestit situații similare:

„Ohoho, stai să vezi cum a fost publicul anul trecut la o piesă după Agatha Christie, jucată pe Lipscani și pusă în scena de Teatrul Avangardia. Nu numai că ghiolbanii comentau cu voce tare despre silueta oricarei actrițe care urca pe scenă. Cireașa de pe tort au fost nesimțitele și nesimtitii care s-au descaltat, au mâncat shaorma si manevrau zgomotos pungile de chipsuri. Oribil”, a comentat cineva.

„Probabil domnu a fost adus fortat de doamna lui”, a spus altcineva.

„Am patit,.tot la Calatoria, tot la TNB. In spatele meu doi, un el si o ea, comentau tare incontinuu. Cand s a terminat piesa, m am intors la ei hotarata sa le spun ca nu se aflau in sufrageria proprie ci intr o sala de teatru si ca nu dau dovada de educatie. Am ramas cu gura cascata, in schimb, pentru ca in spatele meu, comentatorii nesimtiti erua doi mari actori romani, colegi cu actorii de pe scena, oameni mai in etate. Nu le pot scrie numele aici, insa pot spune ca eu cred ca toti romanii au auzit de ei. Daca ei faceau asa, ce pretentii sa ai tu de la omul care se afla in spatele tau??”, a povestit altcineva.