Ce au putut să pățească doi chiriași din Cluj, după ce au semnat contractul de închiriere al apartamentului: „Tremuram de frică”

Doi tineri, care s-au mutat în chirie într-un apartament cu 3 camere din Cluj-Napoca, au povestit ce li s-a întâmplat imediat după ce au semnat contractul de închiriere. Proprietarii le-au spus un amănunt foarte important abia după ce au plătit chiria și garanția.

Tinerii au povestit pe rețelele sociale cum s-au mutat într-un apartament în chirie, iar proprietarii le-au spus un detaliu important abia după ce au semnat contractul. „Aaaa, știți ce voiam sa vă mai zicem?”, au spus proprietarii. Astfel, tinerii au aflat că în apartamentul pe care l-au închiriat cu contract a locuit un bărbat care a fost dat afară cu Jandarmeria. Acesta insista să stea acolo gratis și a mai revenit la ușa apartamentului după ce a fost dat afară.

Acel bărbat chiar a venit și a sunat la ușa noilor locatari, care au fost foarte speriați, potrivit stiridecluj.ro.

Ce le-au spus propreitarii tinerilor, abia după ce au semnat contractul de închiriere al apartamentului: „Aaaa, știți ce voiam sa vă mai zicem?”

„Vreau și eu să vă povestesc cum am pățit cu chiria în care tocmai ne-am mutat fiindca sunt curioasă ce parere au oamenii care nu fac parte din cercul nostru de prieteni.

De la 1 ianuarie eu și prietenul meu ne-am mutat într-un apartament cu 3 camere din unul de 2 camere. Lucrăm de acasă și aveam nevoie să avem fiecare biroul lui, plus că vrem sa adoptam o pisicuta si vechiul apartament nu era pet friendly.

Am venit și am văzut apartamentul cu agentul imobiliar. Ne-a plăcut, ne-am întalnit cu proprietarii și am stabilit o dată până când le vom spune dacă vrem într-adevăr să ne mutam sau nu.

Ei, ne-am hotarât, și după ce am semnat contractul și am plătit chiria și garanția proprietarii ne-au spus că: ‘aaaa, știți ce voiam sa vă mai zicem? Este un om pe care a trebuit să-l dăm afară cu jandarmeria și vecinii au zis că l-au mai văzut pe stradă, nu credem că va mai veni dar am zis sa va zicem ca să știti’. Șoc și groază din partea noastră, însă plătisem și semnasem deja, plus că oamenii au reușit sa ne convingă că individul e inofensiv (plus că ne doream foarte mult sa ne mutam în apartament)”, a povestit tânăra.

Ce li s-a întâmplat tinerilor la doar o săptămână de când s-au mutat în noul apartament: „Am rămas amândoi muți de frică”

„Trece o săptămână de când dormim în noul apartament și luni dimineata la 10:48 prietenul meu merge la usa spunand ca parcă a sunat cineva la sonerie. Între timp a și bătut la ușa.

Aud ca prietenul întreabă cine e? Răspunsul a fost: ‘Deschideți ușa!’. Ajunsă și eu la ușă evident am zis nu. Și a zis ca îi cauta pe proprietari. I-am răspuns că nu sunt aici și iar ne-a poruncit să deschidem ușa. Am zis iar nu și a întrebat de ce. Am zis ca nu-l cunoaștem. Si răspunsul a fost: ‘Dar nu vreți sa ma cunoasteti?’. Din nou am zis nu și omul a zis bine și a plecat.

Am ramas amândoi muți de frică, nu am putut reactiona si doar am rămas în fata ușii tremurând.

Este interfon la scară, dar omul a intrat cumva, noroc ca yalele ușii de la apartament au fost schimbate”, a spus tânăra.

Cum au reacționat proprietarii apartamentului când chiriașii le-au spus despre bărbatul care le-a sunat la ușă

„Am anunțat proprietarii că a venit și că ne e frică de nu mai putem. Ei prima data ne-au luat cu ignorați și sunați la poliție dacă mai vine. Seara ne-au sunat și am discutat puțin, i-am întrebat de ce l-au dat afara, si le-am mai zis de ‘nspe mii de ori ca ne e frica.

Oamenii după asta si-au dat seama că ne-am speriat în ultimul hal și au început să vină să schimbe interfonul și să schimbe cheia la toți vecinii să ceara semnături ca să puna camera de supraveghere la intrarea în apartament.

Noi între timp am început sa ne uităm la apartamente și sa incercam sa ne mutam (după o saptamana după ce ne-am mutat în noul apartament). Le-am spus treaba asta și nu s-au mirat.

Aparent omul are ceva boala, este instabil. Proprietarul tot spune ca individul nu și-a mai luat medicamentele și a luat-o pe ulei. DAR este INOFENSIV. Individul are o treaba ca el vrea sa stea pe gratis în apartamentul asta.

Nu se știe niciodată când un om instabil (dar inofensiv după părerea lor) snaps și ne omoara dracu’ în bloc când venim acasă din oraș sau cine știe ce se mai poate intampla.

Noi deja nu mai știm ce să credem, ne simțim batjocoriți. Mi se pare josnic ce au făcut, ca ne-au zis doar după semnarea contractului. Acum trebuie sa stăm cu frica pana găsim alt apartament. Când le-am zis ca am fost sa vedem apartament au zis ca: ‘Noi nu va putem ține dar v-am zis de la început’.

Întrebarea mea este dacă exageram? Ce-ați face în locul nostru?

Dacă ați ajuns pâna aici multumesc ca ne-ati citit povestea si sa nu patiti nicioadata ca noi.

P.S.: În cartierul MARASTI se intampla toata treaba asta. Omul a fost dat afara în iunie și a venit la usa în ianuarie. Ar fi fost timp destul pentru schimbat interfoane și pus camere de filmat. Ne-am mutat și apartamentul are un stalker (chiriașul anterior)”, a relatat unul dintre chiriași pe o rețea de socializare, potrivit sursei citate.