Laptele face parte din alimentația multor români, însă nu toate produsele lactate au aceeași compoziție.

Ce diferență există între tipurile de lapte din magazine. La ce trebuie să fii atent atunci când alegi un produs

În ultimii ani, interesul pentru laptele A2 a crescut pe piețele internaționale, iar acest tip de produs ajunge acum și în atenția consumatorilor din România.

Care este diferența dintre laptele A1 și A2

Laptele de vacă are o compoziție complexă, care include proteine, grăsimi, lactoză, vitamine și minerale. Proteinele reprezintă o componentă importantă din punct de vedere nutritiv și sunt împărțite în două categorii principale: cazeine și proteine din zer.

Cazeinele constituie aproximativ 80% din totalul proteinelor din lapte. Printre acestea se numără beta-cazeina, care poate exista în mai multe variante genetice, cele mai cunoscute fiind A1 și A2.

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Diferența dintre cele două se regăsește la nivelul structurii proteinei, mai exact la poziția 67 din lanțul de aminoacizi. În cazul beta-cazeinei A1 se găsește histidina, în timp ce varianta A2 conține prolină în aceeași poziție.

Această diferență structurală influențează modul în care beta-cazeina este descompusă în timpul digestiei. În anumite condiții, digestia variantei A1 poate duce la eliberarea unei peptide numite beta-cazomorfină-7 (BCM-7), în timp ce varianta A2 nu o eliberează în același mod.

Ce este laptele A2 și cum se diferențiază de cel convențional

Laptele convențional poate conține atât beta-cazeină A1, cât și A2, în funcție de genetica animalelor de la care provine. Laptele A2 este obținut de la vaci care produc în mod natural exclusiv beta-cazeină A2.

Prin urmare, diferența nu constă într-un proces de modificare a laptelui, ci în selecția animalelor. Acestea sunt identificate cu ajutorul testelor genetice, iar producția este organizată astfel încât laptele rezultat să conțină doar varianta A2 a beta-cazeinei.

Laptele A2 nu este modificat genetic și nu presupune transformări chimice pentru obținerea proteinei. Particularitatea sa ține de caracteristicile genetice naturale ale vacilor.

Laptele A2 este același lucru cu laptele fără lactoză?

Deși cele două produse pot fi asociate de consumatori cu ideea de confort digestiv, ele au caracteristici diferite.

Laptele fără lactoză este obținut prin descompunerea lactozei, zahărul natural din lapte, cu ajutorul enzimei lactază. Acest tip de produs este destinat în special persoanelor care au intoleranță la lactoză.

În schimb, laptele A2 se diferențiază prin tipul de beta-cazeină pe care îl conține. Așadar, nu trebuie confundate cele două caracteristici: laptele A2 poate conține în continuare lactoză, chiar dacă are exclusiv beta-cazeină A2.

În cazul gamei Cris-Tim, producătorul folosește un conținut redus de lactoză pentru gama A2. Persoanele cu intoleranță ușoară la lactoză, dobândită în cursul vieții, pot beneficia de aceste produse, dar dacă intoleranța este severă sau dovedită ca fiind genetică este recomandat avizul medical.

Cum este obținut laptele A2 de la Cris-Tim

Pentru obținerea laptelui A2, selecția animalelor este esențială. La ferma Eco-Ferm, vacile au fost testate genomic în ultimii șase ani, fiind păstrate pentru această producție animalele cu genetică A2A2.

Laptele folosit pentru gama Cris-Tim provine de la vaci crescute în ferma proprie, îngrijite și hrănite cu resurse cultivate pe terenurile companiei, potrivit informațiilor oferite de producător.

Un element important este faptul că această caracteristică a laptelui este determinată genetic. Selecția animalelor permite obținerea unei materii prime care conține exclusiv beta-cazeină A2, fără ca proteina să fie modificată ulterior prin procedee industriale.

De ce este importantă diferența dintre beta-cazeina A1 și A2

Toleranța la produsele lactate diferă de la o persoană la alta. Unele persoane consumă lapte convențional fără să aibă probleme, în timp ce altele pot resimți balonare sau disconfort abdominal.

Cercetările privind beta-cazeina A1 și A2 au analizat în special modul în care aceste proteine sunt digerate și posibila legătură dintre produșii rezultați în urma digestiei și anumite manifestări digestive.

Există studii care sugerează că laptele A2 ar putea fi mai bine tolerat de unele persoane comparativ cu laptele care conține și beta-cazeină A1. Totuși, dovezile științifice sunt încă în curs de dezvoltare, iar laptele A2 nu trebuie considerat un tratament pentru afecțiuni digestive sau un substitut al produselor fără lactoză.

Ce produse include gama A2 de la Cris-Tim

Începând din luna noiembrie, Cris-Tim aduce pe piața din România o gamă de produse lactate A2, realizate din lapte provenit de la ferma proprie.

Portofoliul include mai multe variante, astfel încât consumatorii să poată alege în funcție de preferințe:

Chefir cu drojdie de chefir și culturi vii

Iaurt A2 cu bifidus

Iaurt A2 în stil grecesc

Sana

Iaurt de băut

Iaurt de băut cu caise sau căpșuni

Smântână

Unt

Prin această gamă, Cris-Tim introduce pe piața locală o categorie de lactate diferențiată prin tipul de beta-cazeină din compoziție. Pentru consumatorii interesați de proveniența alimentelor și de particularitățile nutriționale ale produselor pe care le aleg, laptele A2 reprezintă o alternativă despre care merită să afle mai multe.

În 2026 a fost realizat și primul studiu românesc despre lactatele A2, coordonat de prof. Dan Vodnar. Este un studiu in vitro și in silico: digestia a fost simulată în laborator, pas cu pas, de la gură la stomac și intestin, cu ajutorul unui model recunoscut internațional, numit INFOGEST.

Au fost analizate lapte, iaurt de băut și chefir din lapte A1 și din lapte A2. Rezultatele preliminare arată o digestibilitate superioară a lactatelor A2:

după digestia simulată, iaurtul A2 a eliberat cu 31% mai mulți aminoacizi liberi decât iaurtul A1;

chefirul A2 a eliberat cu 37% mai mulți aminoacizi liberi decât chefirul A1;

produsele fermentate A2 au avut o structură mai densă și mai consistentă.

Aminoacizii liberi sunt „cărămizile” pe care organismul le poate folosi direct. Mai mulți aminoacizi eliberați înseamnă că proteinele au fost descompuse mai eficient.

Produsele sunt disponibile în magazinele Mega Image, Shop&Go și www.megaimage.ro.