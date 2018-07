Ce trebuie sa stii inainte de a apela la o firma de transport funerar international ?

Repatrierea persoanelor decedate in afara granițelor țării s-ar putea dovedi un proces destul de complicat, daca nu se apelează la o firma de profil precum una de repatriere decedați Germania.

A încerca să repatriezi un decedat pe cont propriu, fara sa apelezi la o firma de profil, se poate dovedi un proces care, în final, să te epuizeze și să pari complet depășit de situație. Este posibil ca, fara ajutorul unei firme care activeaza pe aceasta nisa de piata, sa fii nevoit sa astepti foarte mult pana cand vei atinge rezultatul final.

Apelând la o firma de specialitate din aceasta branșă a transportului funerar international, ai garanția că aceasta se va ocupa de toate actele necesare întregului process, precum și de transportul in sine. Trebuie sa apelezi la o firma serioasa care sa iti rezolve problema la timp. Cum recunosti insa o firma serioasa din acest domeniu, daca nu ai mai fost in situatia de a apela la una de acest gen si nici nu gasesti foarte mule recomandari pe internet despre activitatea acesteia?

In primul rand, o firma serioasa din acest domeniu are în dotare autovehicule special autorizate pentru transportul persoanelor decedate, acesta fiind criteriul esențial pe care trebuie sa îl ai în vedere atunci când apelezi la astfel de servicii. De asemenea, un lucru pe care trebuie sa îl verifici neapărat este dacă firma respectiva de transport decedați are angajați șoferi profesioniști cu atestat și experiența. Inainte de toate insa, nu plati nimic firmei respective, daca aceasta nu iti ofera un contract ferm in care sa fie stipulati toti termenii si conditiile ce se impun in cadrul unui astfel de parteneriat. O firma care iti propune sa lasi la o parte factura si contractul si sa beneficiezi de un pret mai mic in cazul in care faci acest gest nu este serioasa si s-ar putea sa nu fie altceva decat o firma fantoma.

Pe de alta parte, logistica de care dispune firma reprezintă un atu pe care aceasta îl deține în comparație cu concurenta. Atunci când apelezi la serviciile unei firme de transport funerar international este nevoie sa verifici daca aceasta este una cu experiență și dacă are note bune din partea altor clienți care au mai folosit serviciile acesteia. Dacă firma îți va demonstra că colaborează cu alte asociații funerare din tara în care a avut loc decesul, atunci te poți încrede că vei avea parte de servicii fara mari bătăi de cap. O firma de acesta gen trebuie sa fie capabila să stabilească contacte rapide cu amabasadele si consulatele din țările respective, în acest sens fiind nevoie să dispună de cate un punct de lucru în statele in cauza.

Pentru ca întreg procesul să decurgă in condiții bune, trebuie ca rudele decedatului sa dispună de toate actele necesare. Amintim aici certificatul de deces și cel constatator al decesului. In plus, acestea se vor completa cu pașaportul mortuar , certificatul de îmbălsămare precum și cu autorizația de transport funerar international. Avand în vedere dificultatea unui astfel de proces de repatriere, și costurile vor fi mai mari decât în cazul unor servicii oferite pe plan intern. Atunci când aveți de făcut un transport funerar dintr-o altă țară, trebuie sa stiti că toate actele de care aveți nevoie trebuie traduse in limba statului în care a survenit decesul. Este nevoie deci să căutați traducători autorizați care să facă această treabă. Apelând insa la o firma de transport funerar international, vei descoperi că aceasta dispune și de consilieri bine pregătiți care pot stabili imediat contacte cu traducătorii autorizați precum și cu expertii care te vor ajuta sa ai la îndemâna toată documentația necesara.