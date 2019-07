Cele mai periculoase „măicuțe” din România au fost găsite! Ce relație au și ce urmează pentru ele

Cele două presupuse măicuțe care au terorizat locuitorii din Vaslui timp de mai multe zile, ajungând să bruscheze o femeie și să împingă un bărbat pe calea ferată, au fost găsite de polițiști. Femeile se aflau în Adjud și aveau un comportament bizar. Un detaliu despre identitatea lor a fost dezvăluit.

Polițiștii au desscoperit că cele două presupuse călugărițe sunt mamă (69 ani) şi fiică (46 de ani), însă una dintre ele are domiciliul pe raza localităţii Portari din judeţul Vaslui, cealaltă în localitatea Găneşti, judeţul Galaţi.

În urma cercetărilor, poliţiştii le-au descoperit pe cele două femei în localitatea Adjud. Ele au fost aduse sub escortă la Vaslui şi, ca o primă măsură, s-a dispus internarea acestora la Secţia Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă. Cele două au fost internate miercuri, 24 iulie, la ora 13.00.

Tot miercuri, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui şi-au declinat competenţa în acest caz, după ce au dispus schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de loviri şi alte violenţe în tentativă de omor. Dosarul urmează a fi înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, procurorii de aici urmând să decidă dacă îşi însuşesc soluţia de la parchetul local, potrivit adevarul.ro.

Cele două măicuțe au fost observate încă din cursul zilei de duminică, 21 iulie, pe străzile din Vaslui. Aveau un comportament bizar, circulau cu geamantanele pe stradă, printre maşini, adresau injurii trecătorilor, jignirile lor fiind îndreptate în mod special către femei şi adolescente. Presupusele călugărițe strigau în gura mare că vin de la o mănăstire din judeţul Prahova.

Reprezentanţii Episcopiei Huşilor au precizat, pentru Adevărul, că niciuna dintre cele două femei nu figurează ca fiind măicuţe în cadrul Eparhiei Huşilor. În plus, purtătorul de cuvânt al instituţiei, Cosmin Gubernat, a precizat că a luat legătura cu superiorii de la Bucureşti şi a primit confirmarea că nici la mănăstirea Ghighiu (Prahova) acestea nu figurează ca fiind măicuţe.

Episcopia Huşilor nu are acces la evidenţa personalului tuturor mănăstirelor din ţară pentru a putea confirma/infirma dacă cele două femei au sau au avut calitate de maică.

La rândul lor, reprezentanţii Primăriei Zăpodeni au precizat că în satul Portari, acolo unde figurează cu domiciliu cea mai tânără dintre femei, nu există nicio familie cu numele acesteia şi nimeni din sat nu ar fi auzit despre ea.

„Asistentul social de la Primărie este din satul Portari, cunoaşte toţi oamenii din sat. Nimeni nu a auzit de această femeie. Am căutat-o şi la registrul agricol, nu figurează. Am găsit-o în schimb înscrisă pe ultimile liste electorale, ceea ce înseamnă că nu are de mult timp domiciliu stabilit pe raza satului”, a precizat primarul comunei Zăpodeni.