Chirii în Iași în 2026: cum arată piața în prezent

Piața de chirii din Iași rămâne una dintre cele mai active din regiunea Moldovei. Cererea este susținută de numărul mare de studenți, cât și de profesioniștii tineri și familii care caută o locuință în acest oraș istoric.

În 2026, prețul unei chirii în Iași diferă semnificativ în funcție de zonă, suprafață, numărul de camere, anul construcției și dotările apartamentului.

Cât costă o chirie în Iași în 2026?

Datele analizate pe site-urile de imobiliare din luna septembrie 2026 arată o chirie, în medie pentru apartamentele din Iași este de aproximativ 470 de euro pe lună, pentru un studio/garsonieră.

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Care sunt cele mai căutate zone pentru chirii în Iași?

Una dintre cele mai cautate zone si de asemenea cu cel mai ridicat nivel de chirie este zona Copou. În septembrie 2026, datele disponibile indică aproximativ 11,2 €/mp/lună pentru această zonă. La polul opus, în Mircea cel Bătrân, nivelul indicat este de aproximativ 7,4 €/mp/lună.

Daca vorbim de zone precum Centru, Copou, Palas și Podu Roș sunt căutate datorită accesului la universități, spații de birouri, restaurante, magazine și mijloace de transport.

În schimb, cartiere precum Alexandru cel Bun, Frumoasa sau Păcurari pot oferi variante mai accesibile. Un raport pentru primul trimestru din 2026 indica, de exemplu, chirii medii solicitate de aproximativ 380 € în Alexandru cel Bun și Frumoasa și aproximativ 390 € în Păcurari.

Apartamentele cu două camere, o categorie importantă pe piața chiriilor.

Când vine vorba despre chirie apartament în Iași, locuințele cu două camere reprezintă o categorie importantă pentru piața locală.

În 2026, chiria medie solicitată pentru un apartament cu două camere este de aproximativ 570 de euro pe lună, însă prețul poate varia semnificativ în funcție de cartier și caracteristicile proprietății, conform HomeZZ.ro.

Un apartament cu două camere într-un bloc nou, situat în apropierea centrului și dotat cu parcare poate avea un preț considerabil mai mare decât un apartament cu aceeași suprafață într-un bloc vechi.

Ce influențează prețul unei chirii în Iași?

Atunci când compari mai multe chirii în Iași, nu este suficient să te uiți doar la numărul de camera ci si la pozitionarea acestuia, zona, magazine, gradinite/scoli in vecinatate, accesul la transportul in comun, anul de constructie, suprafata utila, locuri de parcare disponibile.

Chirie sau cumpărare în Iași?

Decizia între închiriere și cumpărare depinde de situația fiecărei persoane.

Pentru o persoană care nu intenționează să rămână pe termen lung în oraș, închirierea poate oferi mai multă flexibilitate. Pentru cine intenționează să locuiască mulți ani în aceeași locuință, achiziția poate reprezenta o alternativă care merită analizată separat.

Important este ca decizia să țină cont de buget, perioada estimată de locuire, veniturile disponibile și costurile totale.

Cât contează perioada în care cauți o chirie?

Piața ieșeană poate fi influențată de sezonul universitar. În perioadele în care studenții își caută locuințe, cererea pentru apartamente bine poziționate poate crește.

Acest lucru este important în special pentru zonele apropiate de universități și de centrul orașului.

Pentru un chiriaș, găsirea unei locuințe înainte de perioadele de cerere ridicată poate însemna mai multe opțiuni disponibile și mai mult timp pentru compararea ofertelor.

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