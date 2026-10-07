Antena Căutare
Home News Social Chirii în Iași în 2026: cum arată piața în prezent

Chirii în Iași în 2026: cum arată piața în prezent

Piața de chirii din Iași rămâne una dintre cele mai active din regiunea Moldovei. Cererea este susținută de numărul mare de studenți, cât și de profesioniștii tineri și familii care caută o locuință în acest oraș istoric.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 18:15 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 18:19
Chirii în Iași în 2026: cum arată piața în prezent | Profimediaimages.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În 2026, prețul unei chirii în Iași diferă semnificativ în funcție de zonă, suprafață, numărul de camere, anul construcției și dotările apartamentului.

Cât costă o chirie în Iași în 2026?

Datele analizate pe site-urile de imobiliare din luna septembrie 2026 arată o chirie, în medie pentru apartamentele din Iași este de aproximativ 470 de euro pe lună, pentru un studio/garsonieră.

Articolul continuă după reclamă

Care sunt cele mai căutate zone pentru chirii în Iași?

Una dintre cele mai cautate zone si de asemenea cu cel mai ridicat nivel de chirie este zona Copou. În septembrie 2026, datele disponibile indică aproximativ 11,2 €/mp/lună pentru această zonă. La polul opus, în Mircea cel Bătrân, nivelul indicat este de aproximativ 7,4 €/mp/lună.

Daca vorbim de zone precum Centru, Copou, Palas și Podu Roș sunt căutate datorită accesului la universități, spații de birouri, restaurante, magazine și mijloace de transport.

În schimb, cartiere precum Alexandru cel Bun, Frumoasa sau Păcurari pot oferi variante mai accesibile. Un raport pentru primul trimestru din 2026 indica, de exemplu, chirii medii solicitate de aproximativ 380 € în Alexandru cel Bun și Frumoasa și aproximativ 390 € în Păcurari.

Apartamentele cu două camere, o categorie importantă pe piața chiriilor.

Când vine vorba despre chirie apartament în Iași, locuințele cu două camere reprezintă o categorie importantă pentru piața locală.

În 2026, chiria medie solicitată pentru un apartament cu două camere este de aproximativ 570 de euro pe lună, însă prețul poate varia semnificativ în funcție de cartier și caracteristicile proprietății, conform HomeZZ.ro.

Un apartament cu două camere într-un bloc nou, situat în apropierea centrului și dotat cu parcare poate avea un preț considerabil mai mare decât un apartament cu aceeași suprafață într-un bloc vechi.

Ce influențează prețul unei chirii în Iași?

Atunci când compari mai multe chirii în Iași, nu este suficient să te uiți doar la numărul de camera ci si la pozitionarea acestuia, zona, magazine, gradinite/scoli in vecinatate, accesul la transportul in comun, anul de constructie, suprafata utila, locuri de parcare disponibile.

Chirie sau cumpărare în Iași?

Decizia între închiriere și cumpărare depinde de situația fiecărei persoane.

Pentru o persoană care nu intenționează să rămână pe termen lung în oraș, închirierea poate oferi mai multă flexibilitate. Pentru cine intenționează să locuiască mulți ani în aceeași locuință, achiziția poate reprezenta o alternativă care merită analizată separat.

Important este ca decizia să țină cont de buget, perioada estimată de locuire, veniturile disponibile și costurile totale.

Cât contează perioada în care cauți o chirie?

Piața ieșeană poate fi influențată de sezonul universitar. În perioadele în care studenții își caută locuințe, cererea pentru apartamente bine poziționate poate crește.

Acest lucru este important în special pentru zonele apropiate de universități și de centrul orașului.

Pentru un chiriaș, găsirea unei locuințe înainte de perioadele de cerere ridicată poate însemna mai multe opțiuni disponibile și mai mult timp pentru compararea ofertelor.

Iar dacă ești în căutarea chiriei în Iași, intră pe lajumate.ro, și decoperă ofertele disponibile în categoria de imobiliare.

(P) Apartamente de vânzare Constanța: oportunitate de investiție imobiliară în 2026...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ionel Ganea, apariţie rară la evenimentul în memoria lui Mircea Lucescu! Cum l-a numit pe regretatul antrenor Ionel Ganea, apariţie rară la evenimentul în memoria lui Mircea Lucescu! Cum l-a numit pe regretatul antrenor
Observatornews.ro Fructul românesc care a devenit o raritate în pieţe. Cele din import pornesc de la 25 de lei kilogramul Fructul românesc care a devenit o raritate în pieţe. Cele din import pornesc de la 25 de lei kilogramul
Antena 3 Imagini de groază dintr-un apartament din Cluj. Chiriașii au plecat pe ascuns după ce au distrus tot: „Am crezut că avem cadavre” Imagini de groază dintr-un apartament din Cluj. Chiriașii au plecat pe ascuns după ce au distrus tot: „Am crezut că avem cadavre”
SpyNews Imagini rare cu Claudia Ion de la Insula Iubirii din urmă cu 11 ani! Care este talentul ascuns al concurentei Imagini rare cu Claudia Ion de la Insula Iubirii din urmă cu 11 ani! Care este talentul ascuns al concurentei
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
(P) Workcation reușit: Cum să lucrezi de pe plajă și să surprinzi cele mai tari amintiri cu un buget inteligent
(P) Workcation reușit: Cum să lucrezi de pe plajă și să surprinzi cele mai tari amintiri cu un buget inteligent
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) 36 de ani de vacanțe și cea mai mare vară de până acum. Ce pregătește Paralela45 pentru 2027
(P) 36 de ani de vacanțe și cea mai mare vară de până acum. Ce pregătește Paralela45 pentru 2027
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x