(P) Cum să alegeți cea mai bună instituție financiară pentru un credit cu garanție imobiliară

Colaborarea cu institutia financiara care urmeaza sa va acorde un credit cu garantie imobiliara, este extrem de importanta pentru intreaga perioada de creditare, deoarece aceasta poate influenta conditiile imprumutului, costurile suplimentare aferente acestuia, dar si felul in care va veti putea gestiona finantele pe termen mediu sau lung.

Treuie sa stiti ca aceasta institutie va reprezenta mai mult decat o simpla sursa ce urmeaza sa va acorde ajutorul financiar de care aveti nevoie. Este crucial sa creati o relatie stransa de colaborare cu reprezentantul dumneavoastra, astfel incat sa puteti apela ori de cate ori aveti nevoie, la sfaturile, pregatirea si ajutorul acestuia.

Perioada de rambursare este raportata de cele mai multe ori la ani, astfel ca nu puteti avea niciodata siguranta ca lucrurile vor fi exact asa cum le-ati planificat in momentul accesarii unui imprumut cu garantie imobiliara. Din acest motiv, este esential sa colaborati cu o institutie financiara ce poate sa va ofere flexibilitatea de care ati putea avea nevoie.

In acest articol vom explora alaturi de dumneavoastra cele mai importante etape in alegerea institutiei financiare care urmeaza sa va acorde un credit garantie imobiliara.

Cuprins:

Evaluarea nevoilor si posibilitatilor financiare Alegerea institutiei- institutie financiara bancara sau institutie financiara nebancara? Colectarea ofertelor Analizarea ofertelor si a flexibilitatii viitorului colaborator Verificarea institutiei financiare creditoare Consultantul de credit

1.Evaluarea nevoilor si posibilitatilor financiare

Probabil ca va intrebati daca evaluarea nu trebuie realizata de catre specialistul de credit. In realitate, este indicat sa faceti cateva calcule si previzionari, inainte de a interactiona cu cei din echipa de consultanta. Este de preferat sa faceti acest pas inainte de discutiile cu potentialii creditori, deoarece veti putea analiza cu mai multa atentie fiecare detaliu si veti sti inca de la primele discutii de ce aveti nevoie. Luati in considerare veniturile dumneavoastra lunare, cheltuielile obligatorii si suma de care aveti nevoie, calculand rata maxima lunara pe care o puteti suporta. In felul acesta veti putea identifica cu mai multa usurinta perioada de creditare necesara pentru rambursarea sumei imprumutate.

2.Alegerea institutiei - institutie financiara bancara sau institutie financiara nebancara?

In acest sens, trebuie sa stiti ca aveti doua optiuni importante cand vine vorba de obtinerea unui credit cu garantie imobiliara: accesarea acestuia de la o institutie financiara bancara clasica (o banca traditionala) sau accesarea de la o intitutie financiara nebancara (IFN). De regula, cele doua au portofoliul de oferte asemanator din punct de vedere al creditelor oferite, astfel ca aveti siguranta ca puteti obline acest credit atat de la o banca, cat si de la un IFN. Lucrurile se schimba, insa atunci cand discutam despre conditiile adoptate de catre cele doua intitutii, acestea fiind complet diferite. Daca in cazul unei institutii bancare traditionale, deja stiti ca exista o rigiditate general valabila, in cazul unei institutii financiare nebancare, situatia se afla chiar la polul opus. IFN-urile sunt celebre pentru caracterul flexibil si permisiv pe care il prezinta in relatiile cu potantialii clienti ori clientii existenti.

3.Colectarea ofertelor

Dupa ce ati analizat cu atentie avantajele si dezavantajele institutiilor financiare nebancare si a celor bancare, este momentul potrivit pentru a colecta ofertele. Nu va opriti doar la una sau doua oferte, deoarece trebuie sa va asigurati ca veti alege institutia creditoare care va propune cea mai avantajoasa oferta pentru dumneavoastra.

4.Analizarea ofertelor si a flexibilitatii viitorului colaborator

Flexibilitatea este un aspect extrem de important, deoarece trebuie sa va asigurati ca institutia care urmeaza sa va acorde creditul este capabila sa se adapteze nevoilor dumneavoastra financiare.

De asemenea, este necesar sa analizati cu mare atentie oferta primita, din toate punctele de vedere. Nu este un secret faptul ca alegerea unui IFN in calitate de creditor, aduce cu sine flexibilitate si o multime de beneficii pentru clientii care opteaza pentru un credit cu garantie imobiliara fara venituri.

Pentru ca analiza ofertei sa fie completa, trebuie sa va asigurati ca aveti in vedere urmatoarele aspecte:

Rata lunara si dobanda

Este de preferat ca atat rata lunara, cat si dobanda, sa fie fixe. In felul acesta puteti aproxima cu mai multa usurinta cheltuielile viitoare si va puteti contura un buget pe termen lung.

Comisioanele si costurile suplimentare

O oferta poate suna excelent, insa poate ascunde comisioane si costuri suplimentare considerabile, valabile pentru anumite conditii.

Criteriile de eligibilitate

Conditiile de acordare a creditului sunt esentiale inca de la inceput. Trebuie sa va asigurati ca indepliniti toate acele conditii si puteti accesa fara dificultati creditul dorit, sau trebuie sa aveti siguranta ca institutia este indeajuns de flexibila incat sa gaseasca o solutie inteligenta, in cazul in care un criteriu nu poate fi indeplinit.

Documentatia

Dosarul de credit reprezinta una dintre cele mai mari temeri ale solicitantilor, deoarece in cazul institutiilor financiare bancare clasice (bancile traditionale), dosarul de credit este foarte stufos si greu de intocmit. In cazul institutiilor financiare nebancare (IFN), aveti un numar redus de documente pe care trebuie sa le adaugati in dosarul dumneavoastra de credit. In oricare dintre cele doua variante, este necesar sa prezentati toate documentele solicitate de catre companie, in vederea acordarii creditului dorit.

Timpul

Daca timpul nu este de partea dumneavoastra, un IFN va poate ajuta in acest sens. In cazul IFN-urilor, acordarea creditului se realizaza intre 2 si 24 de ore din momentul depunerii dosarului de credit. Acesta este un avantaj important pentru cei care au nevoie rapid de un ajutor financiar. In cazul bancilor, procesul de caordare poate sa dureze cateva zile sau cateva saptamani, in functie de analiza dosarului dumneavoastra si numarul de solicitanti.

Metodele de rambursare puse la dispozitia clientilor

Metodele prin care aveti posibilitatea de a rambursa creditul, au o importanta foarte mare. Daca intitutia financiara va pune la dispozitie mai multe modalitati de rambursare a sumei imprumutate, aveti posibilitatea de a alege sau oscila intre acestea, fiind un avantaj important pentru dumneavoastra.

Metodele diverse de rambursare a creditului va vor fi de folos pe tot parcursul perioadei de creditare, in special daca veti intampina situatii financiare complicate.

5.Verificarea institutiei financiare creditoare

Reputatia institutiei care urmeaza sa va acorde creditul este extrem de importanta, astfel ca trebuie sa cercetati cu atentie experienta pe care echipa o are in acordarea de credite cu garantie imobiliara si experienta celor care deja sunt clientii companiei.

Trebuie sa stiti daca puteti avea incredere in aceasta institutie si daca serviciile oferite sunt bazate pe transparenta, comunicare si calitate. Indiferent daca doriti sa explorati optiunile pentru refinantare credit garantie imobiliara, achizitie a unei locuinte, sau doar satisfacerea nevoilor personale, reprezentantii institutiei trebuie sa va propuna cele mai avantajoase optiuni pentru dumneavoastra.

6.Consultantul de credit

Relatia cu consultantul dumneavoastra de credit este importanta deoarece acesta va va ajuta atat in procesul de accesare a sumei dorite, cat si pe tot parcursul perioadei de creditare, atunci cand veti avea intrebari, neclaritati sau poate chiar cand veti intampina situatii dificile.

Este important sa stiti ca exista personal calificat si ca va puteti pune baza in toate informatiile transmise de catre consultantul dumneavoastra, acest lucru fiind important pentru linistea si confortul dumneavoastra psihic si financiar.

Siguranta oferita de consultantul dumneavoastra de credit este esentiala in luarea unei decizii si in conturarea unei oferte de creditare adaptata nevoilor dumneavoastra, motiv pentru care este important sa primiti si sa oferiti informatii transparente, sincere si complete, astfel incat sa va puteti bucura ce un plan de plata personalizat, in functie de posibilitatile financiare pe care le aveti.

In concluzie, alegerea institutiei cu care urmeaza sa colaborati pentru accesarea unui credit cu garantii imobiliare reprezinta un intreg proces ale carui etape sunt extrem de importante. Aveti posibilitatea de a alege intre institutiile financiare bancare (bancile traditionale) si institutiile financiare nebancare (IFN), acestea din urma avand conditii mai avantajoase pentru clienti, un caracter flexibil si posibilitatea de a oferi intr-un timp extrem de scurt suma de care aveti nevoie.

Etapele procesului au un caracter intuitiv si incep cu evaluarea propriilor nevoi si posibilitati financiare, deoarece este crucial sa stabiliti detalii precum valoarea imprumutului, valoarea maxima a ratei lunare si perioada de creditare. Odata ce ati stabilit aceste detalii, este necesar sa alegeti daca doriti sa colaborati cu o banca sau cu un IFN, diferentele dintre cele doua fiind importante.

Etapele 3 si 4 fac referire la colectarea ofertelor si analiza acestora deoarece este esential sa apelati la mai multe insitutii pentru a va asigura ca puteti obtine cea mai benefica oferta pentru posibilitatile dumneavoastra financiare. Nu trebuie sa ignorati nici capacitatea creditorului de a se adapta nevoilor si resurselor dumneavoastra financiare. In procesul de analiza a ofertelor trebuie sa luati in considerare mai multe aspecte precum rata si dobanda lunara, comisioanele si costurile suplimentare, conditiile de acordare, documentatia necesara pentru alcatuirea dosarului de credit, timpul de asteptare, metodele de rambursare a sumei date si asa mai departe.

Ultimele doua etape din procesul de identificare a celei mai bune institutii ce acorda credite cu garantii imobiliare, fac referire la verificarea companiei si relatia cu echipa. In acest sens, trebuie sa aveti certitudinea ca institutia financiara cu care urmeaza sa colaborati si consultantul dumneavoastra de credit, au experienta in acordarea de credite, si va pot oferi cele mai avantajoase solutii pentru dumneavoastra.