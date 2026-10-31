Salteaua poate acumula în timp praf, fire de păr și mirosuri neplăcute, chiar dacă lenjeria de pat este schimbată regulat.

Cum să cureți salteaua cu bicarbonat de sodiu. Trucul simplu care ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute | Profimedia Images

O metodă simplă prin care o poți împrospăta este folosirea bicarbonatului de sodiu, un ingredient accesibil, cunoscut pentru capacitatea sa de a absorbi mirosurile.

Pentru a curăța salteaua în mod corespunzător, este important să respecți câțiva pași și să te asiguri că materialul nu este deteriorat în timpul procesului.

Cum cureți salteaua cu bicarbonat de sodiu

Înainte de a începe curățarea, îndepărtează toată lenjeria de pat, inclusiv cearșafurile, fețele de pernă și husa de protecție. Acestea pot fi spălate separat, conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Articolul continuă după reclamă

Verifică recomandările producătorului saltelei pentru a afla ce metode de curățare sunt potrivite pentru materialul respectiv. De asemenea, asigură-te că salteaua este complet uscată înainte de a aplica bicarbonatul de sodiu, deoarece umezeala poate face ca pudra să se lipească de suprafață.

Primul pas este aspirarea saltelei. Folosește un aspirator cu un accesoriu pentru tapițerie și insistă asupra cusăturilor și a zonelor în care se poate acumula praf. Îndepărtarea particulelor de murdărie înainte de aplicarea bicarbonatului ajută la obținerea unui rezultat mai bun.

Ulterior, presară un strat subțire și uniform de bicarbonat de sodiu pe întreaga suprafață a saltelei. Pentru o distribuire cât mai uniformă, poți folosi o sită.

Lasă bicarbonatul să acționeze cel puțin 20-30 de minute. Dacă ai suficient timp, îl poți lăsa câteva ore, pentru a permite absorbția unei cantități mai mari de mirosuri neplăcute.

După ce a trecut timpul necesar, aspiră din nou salteaua, cu atenție, astfel încât să îndepărtezi toate urmele de bicarbonat. La final, așază la loc lenjeria curată și uscată.

Cum menții salteaua curată și fără mirosuri neplăcute

Bicarbonatul de sodiu poate fi folosit periodic pentru împrospătarea saltelei și pentru reducerea mirosurilor persistente. Totuși, acesta nu înlocuiește curățarea în profunzime și nici produsele special concepute pentru îndepărtarea petelor dificile.

Pentru a menține salteaua într-o stare bună, este recomandat să o aspiri aproximativ o dată pe lună și să aerisești dormitorul în mod regulat. Atunci când este posibil, lasă aerul să circule în jurul saltelei pentru a preveni acumularea umezelii, arată southernliving.com.

O altă măsură utilă este folosirea unei huse de protecție, care poate împiedica pătrunderea transpirației, a lichidelor și a altor impurități în interiorul saltelei. Spălarea regulată a lenjeriei de pat contribuie, de asemenea, la menținerea unui mediu de dormit curat și proaspăt.

Este important de reținut că bicarbonatul de sodiu ajută la absorbția mirosurilor, dar nu elimină neapărat petele persistente și nu dezinfectează salteaua. În cazul petelor de urină sau al altor murdării organice, poate fi necesar un produs de curățare enzimatic, potrivit materialului, iar salteaua trebuie lăsată să se usuce complet înainte de a fi folosită din nou.